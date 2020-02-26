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Які області України першими отримають тест-системи для виявлення коронавірусу та чому

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Перевірка на коронавірус в Україні / zt.20minut.ua

Першими тест-системи для виявлення коронавірусу отримають 3 області, а саме: Львівська, Закарпатська та Чернівецька. Річ у тім, що у цих регіонах проживає найбільше осіб, які працюють в Італії.

Про передачу тест-систем розповів виконавець обов'язків генерального директора Центру громадського здоров 'я Ігор Кузін під час брифінгу у Нових Санжарах.

До теми: Коронавірус в Європі: в яких країнах зафіксували Covid-19

Під час брифінгу Ігор Кузін заявив, що вже цього або наступного тижня необхідні тест-системи надішлють у Львівську, Закарпатську та Чернівецьку області.

Це – регіони, де, за нашими даними, найбільша кількість осіб, які працювали в Італії. Ми також очікуємо повернення таких осіб у зв’язку з ситуацією в Італії,
​– пояснив Ігор Кузін.

Але перед цим, відбудеться навчання фахівців-вірусологів, які працюватимуть на локальному рівні. 

Ми запланували таким чином, що це буде поетапний процес. Ми маємо також проводити навчання фахівців-вірусологів, які працюють на рівні обласних лабораторних центрів,
– заявив він.

Головне про готовність України до поширення коронавірусу

 

  • Усі кордони України проводять температурний скринінг пасажирів, що прибувають в Україну.
  • 20 лютого Україна евакуювала з Китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців. До сьогодні у жодного прибулого немає симптомів застуди.
  • Люди перебувають на обсервації в медичному центрі "Нові Санжари", на Полтавщині. Там вони проведуть 14 днів, аби переконатися, що у нікого не має збудника коронавірусу Covid-2019.
  • Жителі "Нових Санжар" 19-20 лютого влаштували масові протести – люди перекривали дороги, палили шини, кидали у вікна автобусів каміння та влаштували сутички з поліцією. Під час подій постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний.
  • Аби заспокоїти настрої людей Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька теж заселилася до обсервації.

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Що відомо про коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус 2020 Новини Чернівців Новини Закарпаття Новини Львова Лікування Новини Здоров'я Здоров'я Медицина
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