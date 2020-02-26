Які області України першими отримають тест-системи для виявлення коронавірусу та чому

Першими тест-системи для виявлення коронавірусу отримають 3 області, а саме: Львівська, Закарпатська та Чернівецька. Річ у тім, що у цих регіонах проживає найбільше осіб, які працюють в Італії.

Про передачу тест-систем розповів виконавець обов'язків генерального директора Центру громадського здоров 'я Ігор Кузін під час брифінгу у Нових Санжарах.

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Під час брифінгу Ігор Кузін заявив, що вже цього або наступного тижня необхідні тест-системи надішлють у Львівську, Закарпатську та Чернівецьку області.

Це – регіони, де, за нашими даними, найбільша кількість осіб, які працювали в Італії. Ми також очікуємо повернення таких осіб у зв’язку з ситуацією в Італії,

​– пояснив Ігор Кузін.

Але перед цим, відбудеться навчання фахівців-вірусологів, які працюватимуть на локальному рівні.

Ми запланували таким чином, що це буде поетапний процес. Ми маємо також проводити навчання фахівців-вірусологів, які працюють на рівні обласних лабораторних центрів,

– заявив він.

Головне про готовність України до поширення коронавірусу

Усі кордони України проводять температурний скринінг пасажирів, що прибувають в Україну.

20 лютого Україна евакуювала з Китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців. До сьогодні у жодного прибулого немає симптомів застуди.

та 27 іноземців. До сьогодні у жодного прибулого немає симптомів застуди. Люди перебувають на обсервації в медичному центрі " Нові Санжари

Жителі "Нових Санжар" 19-20 лютого влаштували масові протести – люди перекривали дороги, палили шини, кидали у вікна автобусів каміння та влаштували сутички з поліцією. Під час подій постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний.

Аби заспокоїти настрої людей Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька теж заселилася до обсервації.



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