Які обстеження має пройти дитина перед школою

Перед початком навчального року батьки мають перевірити наявність усіх щеплень у дітей, а також прослідкувати, щоб вони пройшли усі необхідні обстеження.

Перед початком навчального року дитина має пройти такі профілактичні огляди: педіатр чи сімейний лікар видасть необхідну для школи довідку (форма №086-1/о), в якій, зокрема, зазначить групу для занять фізкультурою.

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Крім того, потрібно оновити Карту профілактичних щеплень (довідка форми № 063/о), якщо дитина одержала нові щеплення.

Довідка форми № 086-1/о. "Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду"

Її ваш педіатр чи сімейний лікар видасть після огляду дитини. За необхідності лікар може направити дитину на вакцинацію, базові аналізи чи до вузьких спеціалістів.

У довідці для школи лікар зазначає:

прізвище та ім’я дитини, дату її народження і стать;

місце проживання дитини, телефон батьків;

найменування загальноосвітнього навчального закладу, клас;

дату проведення обов’язкового медичного профілактичного огляду (а також дату попереднього профогляду і рекомендовану дату наступного);

висновок про стан здоров’я дитини (якщо школяр має певне захворювання, то за рішенням одного з батьків, в цій довідці може бути зроблено відповідний запис);

групу для занять фізичною культурою;

рекомендації.

Довідка форми № 063/о "Карта профілактичних щеплень"

Тут має бути інформація про проведення вакцинації чи ревакцинації, а також здійснення туберкулінових проб.

Дані з цієї довідки дозволять медпрацівникам навчальних закладів ознайомитись з наявністю чи відсутністю щеплень у конкретної дитини.

Якщо дитина була вакцинована вчасно за Календарем профілактичних щеплень, то з 7 до 14 років їй не проводитимуть вакцинацію чи ревакцинацію. Відповідно, дані у карті профілактичних щеплень не оновлюються і довідки не потрібно.

Водночас, у школі можуть попросити принести довідку про щеплення, якщо у навчальному закладі немає таких даних дитини (наприклад, ви перейшли у нову школу). Так само довідка буде потрібна, якщо вашій дитині робили щеплення – планові чи пропущені.