Які овочі можна готувати, а які категорично ні

Овочі необхідні для нашого організму, їх слід споживати незалежно від сезону та в ідеалі щодня. Відтак, виникає питання чи не втрачають овочі користь під час термічної обробки. Який спосіб приготування збереже поживні елементи та чи дійсно найбільше вітамінів у сирих овочах, а не приготованих.

Дійсно, високі температури можуть руйнувати поживні речовини, зокрема вітаміни В, С та фітонутрієнти розчиняються у воді. При кипінні ці мікроелементи можуть вимиватися, а відтак воду, у якій варилися овочі, можна зберегти для приготування інших страв, так нутрієнти овочевого бульйону принесуть здоров'ю користь, пише Anywell.

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Вітаміни A, D, E і К є жиророзчинними, відтак, якщо приготувати шпинат чи капусту з використанням олії, ці вітаміни зруйнуються.



Цвітну капусту краще споживати сирою, спробуйте приправити її спеціями чи соусом/Фото:Unsplash

Якщо говорити про збереження вітаміну С, то споживати овочі краще сирими. Адже під впливом температур його концентрація швидко знижується. Втім, більшість поживних речовин починають руйнуватися відразу ж після того, як їх зірвали з гілки чи викопали із землі. Тому, іноді консервовані чи заморожені овочі та фрукти корисніші.

Варто також враховувати й те, що овочі та фрукти по-різному реагують на термічну обробку. Відтак, слід знати, які овочі при яких температурах готувати, а які краще споживати сирими.

Як реагують овочі на високі температури

Капуста

Хрестоцвіті овочі, зокрема броколі, цвітна капуста, кале є корисними, якщо їсти їх сирими. Вітамін С та індол-глюкозинолат у цих овочаї після термообробки знижується. Біла капуста після кип'ятіння чи баланшування втрачає білок, фітохімічні речовини та мінерали. Якщо ж готувати її у мікрохвильовій печі, втрати будуть незначні. Найбільше каротиноїдів та флавоноїдів у сирій цвітній капусті. Те саме стосується й капусти кале.



Броколі теж втрачає значну частину корисних властивостой під час приготування/Фото:Unsplash

Томати

Відтак, помідори, які пройшли термічну обробку містять більше лікопіну, ніж сирі, різниця аж у три рази. Лікопін знижує ризик серцевих нападів, раку простати. Однак, вітаміну С у приготованих томатах значно менше. У відвареній моркві, до речі, теж більше бета-каротину, ніж у сирій, організм перетворить бета-каротин у вітамін А, який послугує для підтримки здоров’я очей, репродуктивного здоров’я, кращої роботи імунітету та росту кісток. Втім, при термічній обробці морква втрачає поліфеноли, які допомагають підтримувати здорову вагу та покращує процеси травлення.



Томати навпаки є кориснішими, якщо їх приготувати/Фото:Unsplash

Шпинат та листова зелень

У 100 г шпинату, який пройшов термічну обробку, на 35% більше кальцію, аніж у сирій листковій зелені. До того ж, шпинат під час приготування зменшується в об'ємі, ви отримуєте більше поживних речовин. Приготування на пару стручкової квасолі збереже фолат.



Можете не хвилюватися під час приготування шпинату, так він стає ще кориснішим/Фото:Unsplash

Гриби

Під час приготування грибів у них підвищується рівень антиоксидантів і поліфенолів. Навіть тоді, коли температура висока, а процес приготування триває довго.



Гриби потребують довшої термічної обробки/Фото:Unsplash

Овочі містять мало калорій, жирів і натрію. Однак, вони можуть з'явитися у процесі приготування, внаслідок додавання цукру, солі чи жиру. Оливкова чи інша рослинна олія є корисною для серця та загалом організму, а ось надмірна кількість солі може підвищити тиск і ризики серцево-судинних захворювань.

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