Які ознаки, що у вас брак гормону щастя та чим це небезпечно

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Низький рівень дофаміну
Низький рівень дофаміну / pixabay.com

Дофамін – один з найважливіших гормонів в організмі людини, який виробляється головним мозком. Його ще називають гормоном задоволення або "молекулою мотивації".

Дофамін відповідальний за пам'ять, задоволення, бажання досягати своїх цілей. Гормон працює як "винагорода" за виконану роботу, пише "Медікфорум". 

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Ознаки низького рівня дофаміну

Насамперед людина відчуває втому й почуття провини. Часто виникають песимістичні настрої. Мотивації стає недостатньо для виконання важливих і щоденних справ.

Людина стає залежною від різних стимуляторів, кави або енергетиків. Без них він відчуває себе розбитим, повним негативної енергії.

Смуток
 

При нестачі дофаміну також спостерігається порушення пам'яті та уваги. Людина складніше засинає і погано спить. Крім того, через дефіцит гормону задоволення, починає збільшуватися вага.

Найчастіше люди для поліпшення свого стану п'ють каву, їдять солодке, жирну й смажену їжу. Досить часто вони курять або вживають медикаменти. Такі способи поліпшення настрою дозволяють швидко підвищити рівень дофаміну. При цьому порушується природний процес його вироблення. В результаті рівень гормону задоволення продовжує знижуватися і переходить в депресію. 

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Теги: Здоров'я Психологія Мозок Депресія
Джерело: 24 Канал
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