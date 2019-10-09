Які ознаки вказують на психічний розлад ваших батьків

Насправді, виявити патологію досить складно. Адже завжди варто враховувати особливості характеру, виховання, а також існують емоційно-нестабільні розлади особистості, коли людина живе на межі між тверезим та затьмареним розумом і її накриває хвилею лише у стресових ситуаціях.

Зрозуміти причину дивної поведінки ваших батьків важливо, адже якщо розумієш проблему, можна знайти шлях до її вирішення, повідомляє Knife.

Читайте також: Як зрозуміти, що у вашої дитини біполярний розлад

Як поводяться батьки з патологічною тривожністю

Звісно, усі батьки турбуються про своїх дітей. Проте батьки з таким синдромом переживають занадто сильно, що це заважає і їм, і їхнім дітям. Навіть коли нічого не відбувається, у них "душа знаходиться не на місці", адже все йде занадто добре. Вони вимагають детальної звітності про все і чіпляються буквально до кожних дрібниць, а якщо ви знаходитесь в дорозі або робите ще щось "небезпечне" – отримуєте 20 пропущених дзвінків.

Варто зрозуміти, що ваші батьки ненавмисно "знущаються" над вами, адже вони насправді постійно відчувають тривогу. Повірте, вони не отримують від цього ніякого задоволення.

Тривожний розлад – найпоширеніше порушення психіки і симптоми хвороби при правильному діагностуванні зникають за допомогою медикаментів. Не обов’язково вести маму чи тата до психіатра, для початку можна звернутись до невролога – хороший невролог зможе виписати потрібне лікування.



Батьки не винні у своїй тривожності

Як виявити депресію у старших людей

Депресивний розлад також дуже часто зустрічається серед людей будь-якого віку та соціального статусу. Депресивні батьки не лише похмурі, а й часто холодні та відсторонені. Вони бувають пасивними та дратівливими, а також часто говорять про хвороби та неминучу смерть. Люди з депресією песимістичні і їх дуже важко вмотивувати, а багато хто вдається до алкоголю.

Варто зазначити, що якщо хтось з ваших рідних поводиться так лише тоді, коли йому потрібна послуга – це маніпуляція, а не депресія. Постійна маніпуляція може одним із симптомів розладу особистості.

Депресивним людям потрібне медикаментозне лікування та увага, а також фізична та моральна підтримка.



Депресію можна вилікувати

Як зрозуміти, що у них розлад особистості

Розлади особистості ніяк не позначаються на розумових здібностях, здатності виконувати роботу чи на стосунки з колегами. Від розладу особистості найбільше страждає найближче оточення, а саме – сім'я. Серед друзів ця людина може бути душею компанії, проте вдома показує своє "Я", маніпулює чи навіть б'є.

Річ у тім, що поверхневі відносини з компанією чи колегами по роботі не доторкаються до хворобливих точок людини. Часто їх вчинки можуть бути нелогічними та непередбачуваними, а емоції переважають над розумом. Такі люди можуть в один момент ідеалізувати вас, а в інший знецінювати, якщо ви їм чимось не догодили, а також схильні перекидати свою провину на інших.

Завдяки медикаментам можна зняти лише деякі симптоми, такі як депресивність, тривожність та дратівливість, але щоб вилікувати таку людину, потрібні роки психотерапії та перебудови особистості. Проблема також і втім, що в більшості випадків таких людей не змусиш зайти до психотерапевта, адже з ними "все нормально", а з іншими "щось не так".



Насилля в родині – синдром розладу особистості

Як у похилому віці проявляється шизофренія

До спектра шизофренічних розладів відноситься не лише класична шизофренія, яка супроводжується психозом та сторонніми голосами, а й менш серйозні порушення психіки, такі як шизоїдний і параноїдальний розлад. Вони схожі на класичну шизофренію, проте менш виражені.

Люди з таким розладом замкнені всередині та зациклені на своїх переживаннях. Зазвичай вони не можуть співпереживати, а також не здатні проявляти любов до рідних. Вони недовірливі та часто підозрюють інших людей у будь-чому. Батьки з такими розладами або постійно пориваються рятувати своїх дітей, або ж звинувачують їх у злих намірах.

Шизофренія – важка та постійно прогресуюча хвороба. Вона потребує обов’язкового та постійного лікування, а також регулярного обстеження у психіатра. З роками шизофренія призводить до деградації, а симптоми наростають. З віком, значна частина хворих втрачає свою самостійність. І звісно, що таку людину дуже важко змусити лікуватися.



Шизофренія прогресує з віком

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.