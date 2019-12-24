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Які патології може викликає взуття на підборах і як його безпечно носити

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Шкода високих підборів / Unsplash

Наближаються свята і більшість жінок підбирає туфлі на високих підборах до свого новорічного образу. Можливо, це й виглядає ефектно, але це взуття не фізіологічне, саме тому може стати причиною чималих проблем. ⠀

Лікар ортопед-травматолог Артур Красненко розповів про шкоду взуття на підборах і дав поради, як його правильно носити.

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Чим небезпечні високі підбори

Мозолі, натоптиші, плоскостопість, галюс вальгус, мететарзалгія, сезамоїдит і навіть стресовий перелом – це ті діагнози, розвиток яких можуть провокувати високі підбори.

Стопа на високих підборах приймає еквінусне положення (спрямовується вниз). Це надає привабливого вигляду – ноги довші, а м'язи стрункіші, бо напружені, але саме тоді маса тіла розподіляється не на всю стопу, а на передній її відділ.

Найчастіше після носіння такого взуття болить подушечка великого пальця або передня частина стопи, адже чим вище п'ята – тим більший тиск.

1. Зростає ризик переломів

На високих підборах легше втратити рівновагу та впасти. Це відбувається тому, що стопа має меншу площу опори та знаходиться в неприродному положенні.

Найчастіше страждає гомілковостопний суглоб, проте можливі й різноманітні пошкодження зв’язкового апарату.

2. Біль в п’ятках

Через носіння взуття з високими підборами виникає перенапруження та вкорочення литкових м’язів, що призводить до болю в п'ятах.

3. Деформації пальців

Через збільшення тиску на передній відділ стопи, пальці впираються в "носик" взуття і згруповуються. Якщо носик занадто вузький, то це справді може спровокувати деформації пальців – буніон (галюс вальгус) чи молоткоподібні пальці. Окрім того, можуть деформуватися нігті.

Шкода високих підборів
Чи можна носити взуття на підборах / Unsplash

Деякі патології з цього списку можуть виникнути й після одного вечора на підборах, а дещо – результат щоденного використання.

Як потрібно носити взуття на підборах

  • Перш за все, це не щоденне взуття і тому не варто таке носити кожного дня. Навіть якщо вам потрібно поносити "підбори" всього лиш один день – подбайте про змінне взуття на той випадок, коли можна перевзутись.
  • Якщо ви рідко носите взуття такого типу, спершу варто потренуватись на ньому ходити.
  • Зміцнюйте литкові м'язи.
  • Обирайте найнижчу висоту підборів серед тих, які вам підходять.
  • Обирайте взуття з широким каблуком, адже чим ширший каблук, тим стійкіше взуття.
  • Обирайте взуття з платформою під носком.
  • Будьте обережними у натовпі, якщо вживаєте спиртне, втомилися або перебуваєте на вологій поверхні чи льоду.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Профілактика захворювань Краса
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