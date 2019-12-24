Які патології може викликає взуття на підборах і як його безпечно носити

Наближаються свята і більшість жінок підбирає туфлі на високих підборах до свого новорічного образу. Можливо, це й виглядає ефектно, але це взуття не фізіологічне, саме тому може стати причиною чималих проблем. ⠀

Лікар ортопед-травматолог Артур Красненко розповів про шкоду взуття на підборах і дав поради, як його правильно носити.

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Чим небезпечні високі підбори

Мозолі, натоптиші, плоскостопість, галюс вальгус, мететарзалгія, сезамоїдит і навіть стресовий перелом – це ті діагнози, розвиток яких можуть провокувати високі підбори.

Стопа на високих підборах приймає еквінусне положення (спрямовується вниз). Це надає привабливого вигляду – ноги довші, а м'язи стрункіші, бо напружені, але саме тоді маса тіла розподіляється не на всю стопу, а на передній її відділ.

Найчастіше після носіння такого взуття болить подушечка великого пальця або передня частина стопи, адже чим вище п'ята – тим більший тиск.

1. Зростає ризик переломів

На високих підборах легше втратити рівновагу та впасти. Це відбувається тому, що стопа має меншу площу опори та знаходиться в неприродному положенні.

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Найчастіше страждає гомілковостопний суглоб, проте можливі й різноманітні пошкодження зв’язкового апарату.

2. Біль в п’ятках

Через носіння взуття з високими підборами виникає перенапруження та вкорочення литкових м’язів, що призводить до болю в п'ятах.

3. Деформації пальців

Через збільшення тиску на передній відділ стопи, пальці впираються в "носик" взуття і згруповуються. Якщо носик занадто вузький, то це справді може спровокувати деформації пальців – буніон (галюс вальгус) чи молоткоподібні пальці. Окрім того, можуть деформуватися нігті.



Чи можна носити взуття на підборах / Unsplash

Деякі патології з цього списку можуть виникнути й після одного вечора на підборах, а дещо – результат щоденного використання.

Як потрібно носити взуття на підборах

Перш за все, це не щоденне взуття і тому не варто таке носити кожного дня. Навіть якщо вам потрібно поносити "підбори" всього лиш один день – подбайте про змінне взуття на той випадок, коли можна перевзутись.

Якщо ви рідко носите взуття такого типу, спершу варто потренуватись на ньому ходити.

Зміцнюйте литкові м'язи.

Обирайте найнижчу висоту підборів серед тих, які вам підходять.

Обирайте взуття з широким каблуком, адже чим ширший каблук, тим стійкіше взуття.

Обирайте взуття з платформою під носком.

Будьте обережними у натовпі, якщо вживаєте спиртне, втомилися або перебуваєте на вологій поверхні чи льоду.

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