Які патології може викликає взуття на підборах і як його безпечно носити
Наближаються свята і більшість жінок підбирає туфлі на високих підборах до свого новорічного образу. Можливо, це й виглядає ефектно, але це взуття не фізіологічне, саме тому може стати причиною чималих проблем. ⠀
Лікар ортопед-травматолог Артур Красненко розповів про шкоду взуття на підборах і дав поради, як його правильно носити.
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Чим небезпечні високі підбори
Мозолі, натоптиші, плоскостопість, галюс вальгус, мететарзалгія, сезамоїдит і навіть стресовий перелом – це ті діагнози, розвиток яких можуть провокувати високі підбори.
Стопа на високих підборах приймає еквінусне положення (спрямовується вниз). Це надає привабливого вигляду – ноги довші, а м'язи стрункіші, бо напружені, але саме тоді маса тіла розподіляється не на всю стопу, а на передній її відділ.
Найчастіше після носіння такого взуття болить подушечка великого пальця або передня частина стопи, адже чим вище п'ята – тим більший тиск.
1. Зростає ризик переломів
На високих підборах легше втратити рівновагу та впасти. Це відбувається тому, що стопа має меншу площу опори та знаходиться в неприродному положенні.
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Найчастіше страждає гомілковостопний суглоб, проте можливі й різноманітні пошкодження зв’язкового апарату.
2. Біль в п’ятках
Через носіння взуття з високими підборами виникає перенапруження та вкорочення литкових м’язів, що призводить до болю в п'ятах.
3. Деформації пальців
Через збільшення тиску на передній відділ стопи, пальці впираються в "носик" взуття і згруповуються. Якщо носик занадто вузький, то це справді може спровокувати деформації пальців – буніон (галюс вальгус) чи молоткоподібні пальці. Окрім того, можуть деформуватися нігті.
Чи можна носити взуття на підборах / Unsplash
Деякі патології з цього списку можуть виникнути й після одного вечора на підборах, а дещо – результат щоденного використання.
Як потрібно носити взуття на підборах
- Перш за все, це не щоденне взуття і тому не варто таке носити кожного дня. Навіть якщо вам потрібно поносити "підбори" всього лиш один день – подбайте про змінне взуття на той випадок, коли можна перевзутись.
- Якщо ви рідко носите взуття такого типу, спершу варто потренуватись на ньому ходити.
- Зміцнюйте литкові м'язи.
- Обирайте найнижчу висоту підборів серед тих, які вам підходять.
- Обирайте взуття з широким каблуком, адже чим ширший каблук, тим стійкіше взуття.
- Обирайте взуття з платформою під носком.
- Будьте обережними у натовпі, якщо вживаєте спиртне, втомилися або перебуваєте на вологій поверхні чи льоду.
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