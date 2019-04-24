Які переваги і недоліки обрізання

Існують медичні показання, коли без обрізання не обійтися. У такому випадку немає сенсу міркувати і зважувати всі "за" і "проти", потрібно прислухатися до лікаря.

Про основні переваги і недоліки обрізання розповіла сексолог Ольга Власенко.

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Що дає обрізання тим, у кого є медичне показання, а також тим, хто прийняв таке рішення без них?

Плюси обрізання:

зниження ризику інфекцій сечовивідних шляхів; зниження ризику проблем, пов'язаних з недостатнім виведенням головки статевого члена; зниження ризику інфікування вірусом папіломи людини (ВПЛ), а це знижує ризик виникнення раку статевого члена або раку шийки матки у партнерки при передачі ВПЛ під час незахищеного статевого акту; зниження ризику інфікування іншими інфекціями (ВІЛ, герпес 2 типу).

Чому так відбувається?

Під час статевого акту при рухах крайньої плоті можливе виникнення мікротравм, які стають підвищують ризик зараження вірусами. Всі ці ризики можна мінімізувати, якщо необрізаний хлопчик або чоловік буде правильно стежити за гігієною статевого члена і користуватися презервативами.

Але у медалі завжди дві сторони, тому нам варто поговорити і про ризики

Недоліки та ризики (в середньому, у 1 з 200 пацієнтів):

кровотеча;

ушкодження статевого члена;

дискомфорт і біль в післяопераційному періоді (ці ризики нижче, якщо обрізання зроблено дитині грудного віку, тому в США, наприклад, обрізання часто роблять у віці 1-10 днів після народження);

недостатнє/надлишкове видалення тканини, рубцеві зміни;

зниження чутливості статевого члена.

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