Які пологові будинки прийматимуть породіль з коронавірусом

Наразі у кожному пологовому будинку України передбачені ізолятори, які будуть приймати породіль з коронавірусом. Однак МОЗ рекомендує виділити окремі пологові.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу заявив, що МОЗ рекомендує виділити у кожній області конкретний пологовий будинок, у який привозитимуть вагітних з коронавірусом.

Раніше У Франківську у пологовому померла породілля, в якої підозрювали коронавірус

За словами Ляшка, в Україні виділять певні "червоні" та "зелені" зони.

У "зелені" заклади лікування не повинні потрапляти хворі з коронавірусною інфекцією, а "червоні" будуть зосереджені саме на наданні допомоги інфікованим.

Раніше через зараження медсестри коронавірусом у Вінниці закрили на карантин пологовий будинок № 2.

Станом на 1 квітня в Україні уже зафіксовано 669 випадків зараження коронавірусом, 17 – летальних, 10 людей – одужало. Уряд продовжив карантин до 24 квітня по всій території.



Як врятуватись від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу