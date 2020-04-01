Які пологові будинки прийматимуть породіль з коронавірусом
Наразі у кожному пологовому будинку України передбачені ізолятори, які будуть приймати породіль з коронавірусом. Однак МОЗ рекомендує виділити окремі пологові.
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу заявив, що МОЗ рекомендує виділити у кожній області конкретний пологовий будинок, у який привозитимуть вагітних з коронавірусом.
Раніше У Франківську у пологовому померла породілля, в якої підозрювали коронавірус
За словами Ляшка, в Україні виділять певні "червоні" та "зелені" зони.
У "зелені" заклади лікування не повинні потрапляти хворі з коронавірусною інфекцією, а "червоні" будуть зосереджені саме на наданні допомоги інфікованим.
Раніше через зараження медсестри коронавірусом у Вінниці закрили на карантин пологовий будинок № 2.
Станом на 1 квітня в Україні уже зафіксовано 669 випадків зараження коронавірусом, 17 – летальних, 10 людей – одужало. Уряд продовжив карантин до 24 квітня по всій території.
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