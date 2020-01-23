Які популярні ліки можуть викликати гастрит

До розвитку гастриту, при якому відбувається запалення слизової оболонки шлунка, може призвести прийом деяких ліків, в тому числі популярних і доступних в аптеках без рецепта. Наприклад, ібупрофен і диклофенак.

Про те, що саме лікарські препарати часто є провокаторами гострого гастриту, розповів прес-секретар професійної асоціації лікарів-гастроентерологів в Німеччині Дагмар Майнц, пише Focus.

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Які ліки виклиають гастрит?

В першу чергу, це селективні нестероїдні протизапальні препарати, такі як ібупрофен і диклофенак, навіть якщо вони використовуються в якості мазей або супозиторіїв. Також це ті ліки, які містять ацетил, і залізовмісні препарати.

Гастрит – симптоми У разі гастриту людина відчуває біль в животі, її мучить печія, відрижка, нудота і відчуття переповнення шлунка.

Але особливо небезпечний гастрит ускладненнями.



Алкоголь може викликати гастрит / unsplash.com

Він зазвичай є першою стадією розвитку виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки, а, переходячи в хронічну фазу, підвищує ризик раку шлунка.

Які ще речовини можуть викликати гастрит?

Німецький лікар Дагмар Майнц спростував здатність кави викликати розвиток гастриту, але попередив про згубний вплив на шлунок куріння і алкоголю.

Кава не має нічого спільного із запаленням слизової шлунка, алкоголь пов'язаний з розвитком саме гострого гастриту, а куріння призводить до загального зниження кровотоку, включаючи слизову оболонку шлунка, що затримує процес загоєння уражень,

– пояснив експерт.

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