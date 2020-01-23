Які популярні ліки можуть викликати гастрит
До розвитку гастриту, при якому відбувається запалення слизової оболонки шлунка, може призвести прийом деяких ліків, в тому числі популярних і доступних в аптеках без рецепта. Наприклад, ібупрофен і диклофенак.
Про те, що саме лікарські препарати часто є провокаторами гострого гастриту, розповів прес-секретар професійної асоціації лікарів-гастроентерологів в Німеччині Дагмар Майнц, пише Focus.
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Які ліки виклиають гастрит?
В першу чергу, це селективні нестероїдні протизапальні препарати, такі як ібупрофен і диклофенак, навіть якщо вони використовуються в якості мазей або супозиторіїв. Також це ті ліки, які містять ацетил, і залізовмісні препарати.
Але особливо небезпечний гастрит ускладненнями.
Алкоголь може викликати гастрит / unsplash.com
Він зазвичай є першою стадією розвитку виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки, а, переходячи в хронічну фазу, підвищує ризик раку шлунка.
Які ще речовини можуть викликати гастрит?
Німецький лікар Дагмар Майнц спростував здатність кави викликати розвиток гастриту, але попередив про згубний вплив на шлунок куріння і алкоголю.
Кава не має нічого спільного із запаленням слизової шлунка, алкоголь пов'язаний з розвитком саме гострого гастриту, а куріння призводить до загального зниження кровотоку, включаючи слизову оболонку шлунка, що затримує процес загоєння уражень,
– пояснив експерт.
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