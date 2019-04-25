Які пози у сексі найтравматичніші для чоловіка

Травми чоловічого члена дуже небезпечні. Зламати пеніс неможливо, але пошкодити – цілком реально.

Дослідження, яке опублікували в журналі Advances in Urology, показує, що ризик травматизму для пеніса залежить від пози.

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У дослідженні вимушено взяли участь 44 чоловіки, які потрапили у різні лікарні з травмами члена. Серед них 28 постраждали під час вагінального сексу. Вчені з'ясували, які пози спровокували найбільше травм.

1. Вершниця. Ця поза також відома під назвою "жінка зверху". Майже 50% травм пеніса чоловіка отримують під час сексу в цій позі. Причина проста – це найкраща поза сексу для жіночого оргазму. Дівчата часто захоплюються процесом і не можуть вчасно зупинитися, коли чоловікові стає боляче.



Поза "вершниця" найтравматичніша

2. Doggy style або по-собачому. У цій позі контроль за чоловіком. Але водночас він вкладає чимало зусиль у свої рухи, що може призвести до неправильного руху. На частку цієї пози припало 29% травм.

3. Місіонерська поза. Найбільш консервативна і популярна поза для сексу теж може нести масу неприємних сюрпризів. Чоловік контролює рухи, але оскільки він захоплений сексом, може неправильно розрахувати кут проникнення. Найпоширеніший поза в сексі – причина 21% травм.

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