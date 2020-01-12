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Як предмети побуту можуть зробити вас безплідними

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Які предмети побуту порушують здатність людей до народження дітей / Unsplash

Вчені з'ясували, що чимало споживчих товарів і предметів побуту, які містять у собі хімічні речовини фталати, здатні негативно впливати на здатність людей до дітонародження, пошкоджуючи ділянки ДНК, які відповідають за фертильність.

Дослідження опублікувало видання Daily Mail, ці хімічні речовини, які використовуються в іграшках, пластикових упаковках харчових продуктів, косметиці, а також в багатьох зубних пастах, милах і шампунях, можуть призвести до проблем з народжуваністю.

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Так, один з фталатів DEHP часто використовувався для будівництва, виготовлення автомобілів та виробництва харчових пакетів, а також медичних пристроїв та електричних кабелів. DEHP був класифікований як "репродуктивний токсин", який пошкоджує фертильність, і був заборонений європейським законодавством у 2015 році.

Однак наступного року члени ЄС дозволили використовувати його  у виробництві вторинного ПВХ (безбарвна, прозора пластмаса, термопластичний полімер(. Це означає, що DEHP, як і раніше, продовжує існувати в багатьох предметах побуту, які були зроблені до заборони.

Як потрапляють фталати в організм?

Фталати легко виходять з пластику і потрапляють в організм людини через шкіру, слизову оболонку при безпосередньому контакті, а також повітрям шляхом. До прикладу, причиною наявності в організмі хімічних речовин можуть стати текстильні вироби (одяг, постільна білизна тощо), якщо в них містяться фталати.

Коли фталати потрапляють в організм, вони накопичуються і через свою токсичність приводять до порушень в організмі людини. Крім впливу на фертильність, хімічні речовини можуть призвести до порушення ендокринної системи, дихальних шляхів та навіть до розвитку онкології.

В найбільшій зоні ураження може бути ненароджена дитина в утробі матері на стадії формування.


Фталати часто містяться у пластикових упакуваннях товарів у магазинах / Unsplash

Як вберегтися від фталатів?

1. Потрібно звертати увагу на маркування виробів. Присутність фталатів у хімічному складі може бути визначено наступними абревіатурами: BBP, DBP, DEHP, DEP, DHP, DIDP.

2. Використовувати продукцію з натуральних, екологічних матеріалів.

3. Купувати товари з надписом Phthalate free (продукція без фталатів).


Рекомендуємо переглядати маркування товарів на вміст фталатів у них

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Вагітність і пологи Жіноче здоров’я Чоловіче здоров’я
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