Які препарати підвищують артеріальний тиск: перелік

Вживання деяких препаратів призводить до підвищення артеріального тиску і розвитку артеріальної гіпертензії. Тому список цих ліків потрібно особливо знати людям з високим тиском.

Кардіолог Етері Колесник назвала препарати, які підвищують артеріальний тиск.

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1) Нестероїдні протизапальні засоби (НПЗЗ) – ібупрофен, напроксен.

2) Препарати від кашлю та застуди – в складі яких є псевдоефедрин, фенілефрин.

Артеріальна гіпертензія – що це? Це патологічний стан організму, що проявляється стійким підвищенням артеріального тиску: систолічного — до 140 мм. рт. ст. і вище, діастолічного — до 90 мм рт. ст. і вище.

3) Судинозвужувальні краплі в ніс (назальні деконгестанти) - нафазолін нітрат, гідрохлорид ксилометазолін, оксиметазолін гідрохлорид

4) Кортикостероїдні препарати.

5) Препарати від мігрені.

6) Антидепресанти — венлафаксин, інгібітори МАО (фенелзин, транілципромін та ізокарбоксазид), трициклічні антидепресанти, флуоксетин.

7) Препарати для зниження ваги – сибутрамін.

8) Комбіновані оральні контрацептиви.

9) Імуносупресивні препарати – циклоспорин.

10) Препарати з локрицею.

11) Анаболічні стероїди.

12) Кокаїн, амфетамін, екстазі, а також алкоголь.

Прийом вищевказаних груп хімічних препаратів і речовин загрожує розвитком гіпертонічних кризів, особливо у пацієнтів з артеріальною гіпертензією.

Під час прийому препарату з цього списку та препарату для зниження тиску потрібно контролювати артеріальний тиск.

Якщо на тлі прийому цих ліків у вас підвищується артеріальний тиск – то необхідно їх скасувати або замінити препаратом з альтернативним механізмом дії. Вибір, скасування або корекція прийнятої терапії повинна проводитися тільки лікарем!

Не займайтеся самолікуванням, щоб не нашкодити здоров'ю.

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