Як не зіпсувати здоров’я на карантині: поради Супрун
Чимало країн ввели карантинні обмеження через пандемію коронавірусу, які стосуються скасування не лише планових лікувальних процедур, а й руху та спілкування. Це може призвести до розвитку хронічних хвороб.
Про це написала ексголова МОЗ Уляна Супрун на своїй сторінці у фейсбуці.
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Які проблеми зі здоров'ям можуть з'явитися під час карантину
Брак фізичної активності
Фізична активність присутня навіть тоді, коли людина виходить з дому, йде до зупинки метро, виходить на прогулянку з дитиною, або поспішає за покупками у супермаркет. Так, на сьогодні закриті усі тренажерні центри, спортивні клуби тощо, а також забороняється відвідувати парки. Однак навіть у таких умовах треба приділяти час для спорту.
Якщо мало рухатися, то швидко доведеться стикнутися з такими наслідками:
- Поганий сон
- Складність в утриманні сталої ваги
- Набряки ніг та/чи погіршення варикозного розширення вен
- Зменшення об’єму серцевого викиду, збільшення частоти серцевих скорочень навіть в стані спокою
- Закрепи
- Погіршення тривожного чи депресивного розладів
- Тривалий брак активності сприяє прогресу остеопорозу
- Погіршення балансу в старших людей
- Атрофія м’язів
Що робити: можна тренуватися навіть без додаткового обладнання: планки, відтискання, стійку на лопатках, присідання, виходити на пробіжки вулицями. Додамо, в інтернеті є чимало програм для тренування на відео. Відтак можна підібрати собі програму безкоштовно і займатися спортом вдома.
Коливання ваги
Під час вимушеного перебування вдома вагу може бути важче втримати, особливо тим, хто схильний її набирати.
Компульсивному переїданню, коли людина їсть і не помічає, скільки з’їла, сприяє тривожність. Якщо менше рухатися і не навантажувати м’язи, їхній об’єм та маса зменшуються, а разом з ними витрати енергії в стані спокою. Тобто на карантині треба їсти значно менше, ніж до нього.
Під час карантину треба займатися спортом / Фото Unsplash
"Та є люди, які марно намагаються вагу набрати, і дехто справді скаржиться в мережі, що схуднув. Причиною, знову ж таки, є брак руху і дистрофія м’язів без звичних навантажень, банально пройдених кілометрів, не кажучи про тренування в залі, в кого вони були. А худі люди часто худі ще й тому, що погано відстежують власне почуття голоду та насичення, схильні пропускати прийоми їжі, особливо коли немає компанії. Крім цього, є люди, що від переживань втрачають апетит, а отже можуть худнути", – додала Супрун.
Що робити:
- Пильнуйте розмір порцій,
- Придбайте спеціальні карантинні тарілки меншого, ніж зазвичай діаметру,
- Майте чіткий графік харчування і спробуйте перейти на дворазове харчування,
- Робіть дні без їжі (з водою чи іншими безалкогольними напоями),
- Пам’ятайте, що основу раціону має становити рослинна їжа, а не м’ясо чи солодощі.
Саркопенія та остеопороз
Cаркопенія, дистрофія м’язів в людей старшого віку, є актуальною загрозою для старшого покоління незалежно від карантину. Вона є однією з причин падінь і переломів, в тому числі небезпечного перелому шийки стегна.
Остеопороз — це поступова демінералізація кісток та збільшення їхньої крихкості, яка притаманний передусім жінкам в менопаузі, раціону яких бракує кальцію та вітаміну D. Брак руху і навантажень на кістки, як от вправи з вагою, також сприяє прогресу остеопорозу.
Що робити: запобігання саркопенії включає раціон з білковою їжею і фізичну активність. Людина має тренуватися. Якщо припинити навантаження, то потім відновити м’язи значно важче.
Зловживання алкоголем
Пиття алкоголю вдома на карантині може не лише погіршити здоров'я, а й стати останньою краплею для побутового насильства, ризик якого на наразі зріс усюди, де люди закриті по домівках на час пандемії.
Що робити: не пити.
"Більш наближено до реалій — це поставити свої ліміти. Пити через день і не більше, ніж один келих, і лише в компанії родичів чи друзів на відеозв’язку. Не пити міцних напоїв. Підтримувати малі броварні та українські виноробні. Покинути при цьому курити", - написала Уляна Супрун.
Психічні розлади та деменція
Тривожний чи депресивний розлади можуть посилитися чи розвинутися внаслідок хронічного стресу, викликаного різкими змінами життєвого устрою, читанням новин і особливо фейків, браком руху і перебуванням в обмеженому просторі з одними і тими ж людьми.
Скоротіть час перегляду новин і спілкуйтеся більше з близькими на карантині / Фото Unsplash
Соціальна ізоляція дуже шкідлива для людей старшого віку. Відсутність спілкування та нової інформації відпускає гальма нейродегенеративних процесів і психічних розладів.
Що робити:
- скоротити час за екранами від телефону до телевізора,
- спілкуватися за відеозв’язком, телефоном, через балкон,
- дотримуватися режиму дня, і не робити собі безсонні ночі,
- бути уважними до червоних прапорців психічних розладів.
"2 тижні поспіль поганий настрій, немає сил, особливо вранці, не тішать речі, що раніше приносили задоволення, відчуття нікчемності та безпорадності", – пояснила Супрун.
Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу
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