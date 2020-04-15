Як не зіпсувати здоров’я на карантині: поради Супрун

Чимало країн ввели карантинні обмеження через пандемію коронавірусу, які стосуються скасування не лише планових лікувальних процедур, а й руху та спілкування. Це може призвести до розвитку хронічних хвороб.

Про це написала ексголова МОЗ Уляна Супрун на своїй сторінці у фейсбуці.

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Які проблеми зі здоров'ям можуть з'явитися під час карантину

Брак фізичної активності

Фізична активність присутня навіть тоді, коли людина виходить з дому, йде до зупинки метро, виходить на прогулянку з дитиною, або поспішає за покупками у супермаркет. Так, на сьогодні закриті усі тренажерні центри, спортивні клуби тощо, а також забороняється відвідувати парки. Однак навіть у таких умовах треба приділяти час для спорту.

Якщо мало рухатися, то швидко доведеться стикнутися з такими наслідками:

Поганий сон

Складність в утриманні сталої ваги

Набряки ніг та/чи погіршення варикозного розширення вен

Зменшення об’єму серцевого викиду, збільшення частоти серцевих скорочень навіть в стані спокою

Закрепи

Погіршення тривожного чи депресивного розладів

Тривалий брак активності сприяє прогресу остеопорозу

Погіршення балансу в старших людей

Атрофія м’язів

Що робити: можна тренуватися навіть без додаткового обладнання: планки, відтискання, стійку на лопатках, присідання, виходити на пробіжки вулицями. Додамо, в інтернеті є чимало програм для тренування на відео. Відтак можна підібрати собі програму безкоштовно і займатися спортом вдома.

Коливання ваги

Під час вимушеного перебування вдома вагу може бути важче втримати, особливо тим, хто схильний її набирати.

Компульсивному переїданню, коли людина їсть і не помічає, скільки з’їла, сприяє тривожність. Якщо менше рухатися і не навантажувати м’язи, їхній об’єм та маса зменшуються, а разом з ними витрати енергії в стані спокою. Тобто на карантині треба їсти значно менше, ніж до нього.



Під час карантину треба займатися спортом / Фото Unsplash

"Та є люди, які марно намагаються вагу набрати, і дехто справді скаржиться в мережі, що схуднув. Причиною, знову ж таки, є брак руху і дистрофія м’язів без звичних навантажень, банально пройдених кілометрів, не кажучи про тренування в залі, в кого вони були. А худі люди часто худі ще й тому, що погано відстежують власне почуття голоду та насичення, схильні пропускати прийоми їжі, особливо коли немає компанії. Крім цього, є люди, що від переживань втрачають апетит, а отже можуть худнути", – додала Супрун.

Що робити:

Пильнуйте розмір порцій,

Придбайте спеціальні карантинні тарілки меншого, ніж зазвичай діаметру,

Майте чіткий графік харчування і спробуйте перейти на дворазове харчування,

Робіть дні без їжі (з водою чи іншими безалкогольними напоями),

Пам’ятайте, що основу раціону має становити рослинна їжа, а не м’ясо чи солодощі.

Саркопенія та остеопороз

Cаркопенія, дистрофія м’язів в людей старшого віку, є актуальною загрозою для старшого покоління незалежно від карантину. Вона є однією з причин падінь і переломів, в тому числі небезпечного перелому шийки стегна.

Остеопороз — це поступова демінералізація кісток та збільшення їхньої крихкості, яка притаманний передусім жінкам в менопаузі, раціону яких бракує кальцію та вітаміну D. Брак руху і навантажень на кістки, як от вправи з вагою, також сприяє прогресу остеопорозу.

Що робити: запобігання саркопенії включає раціон з білковою їжею і фізичну активність. Людина має тренуватися. Якщо припинити навантаження, то потім відновити м’язи значно важче.

Зловживання алкоголем

Пиття алкоголю вдома на карантині може не лише погіршити здоров'я, а й стати останньою краплею для побутового насильства, ризик якого на наразі зріс усюди, де люди закриті по домівках на час пандемії.

Що робити: не пити.

"Більш наближено до реалій — це поставити свої ліміти. Пити через день і не більше, ніж один келих, і лише в компанії родичів чи друзів на відеозв’язку. Не пити міцних напоїв. Підтримувати малі броварні та українські виноробні. Покинути при цьому курити", - написала Уляна Супрун.

Психічні розлади та деменція

Тривожний чи депресивний розлади можуть посилитися чи розвинутися внаслідок хронічного стресу, викликаного різкими змінами життєвого устрою, читанням новин і особливо фейків, браком руху і перебуванням в обмеженому просторі з одними і тими ж людьми.



Скоротіть час перегляду новин і спілкуйтеся більше з близькими на карантині / Фото Unsplash

Соціальна ізоляція дуже шкідлива для людей старшого віку. Відсутність спілкування та нової інформації відпускає гальма нейродегенеративних процесів і психічних розладів.

Що робити:

скоротити час за екранами від телефону до телевізора,

спілкуватися за відеозв’язком, телефоном, через балкон,

дотримуватися режиму дня, і не робити собі безсонні ночі,

бути уважними до червоних прапорців психічних розладів.

"2 тижні поспіль поганий настрій, немає сил, особливо вранці, не тішать речі, що раніше приносили задоволення, відчуття нікчемності та безпорадності", – пояснила Супрун.

Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

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