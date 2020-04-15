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Як не зіпсувати здоров’я на карантині: поради Супрун

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Які проблеми зі здоров'ям можуть з'явитися на карантині / Unsplash

Чимало країн ввели карантинні обмеження через пандемію коронавірусу, які стосуються скасування не лише планових лікувальних процедур, а й руху та спілкування. Це може призвести до розвитку хронічних хвороб.

Про це написала ексголова МОЗ Уляна Супрун на своїй сторінці у фейсбуці.

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Які проблеми зі здоров'ям можуть з'явитися під час карантину

Брак фізичної активності

Фізична активність присутня навіть тоді, коли людина виходить з дому, йде до зупинки метро, виходить на прогулянку з дитиною, або поспішає за покупками у супермаркет. Так, на сьогодні закриті усі тренажерні центри, спортивні клуби тощо, а також забороняється відвідувати парки. Однак навіть у таких умовах треба приділяти час для спорту.

Якщо мало рухатися, то швидко доведеться стикнутися з такими наслідками:

  • Поганий сон
  • Складність в утриманні сталої ваги
  • Набряки ніг та/чи погіршення варикозного розширення вен
  • Зменшення об’єму серцевого викиду, збільшення частоти серцевих скорочень навіть в стані спокою
  • Закрепи
  • Погіршення тривожного чи депресивного розладів
  • Тривалий брак активності сприяє прогресу остеопорозу
  • Погіршення балансу в старших людей
  • Атрофія м’язів

Що робити: можна тренуватися навіть без додаткового обладнання: планки, відтискання, стійку на лопатках, присідання, виходити на пробіжки вулицями. Додамо, в інтернеті є чимало програм для тренування на відео. Відтак можна підібрати собі програму безкоштовно і займатися спортом вдома.

Коливання ваги

Під час вимушеного перебування вдома вагу може бути важче втримати, особливо тим, хто схильний її набирати.

Компульсивному переїданню, коли людина їсть і не помічає, скільки з’їла, сприяє тривожність. Якщо менше рухатися і не навантажувати м’язи, їхній об’єм та маса зменшуються, а разом з ними витрати енергії в стані спокою. Тобто на карантині треба їсти значно менше, ніж до нього.


Під час карантину треба займатися спортом / Фото Unsplash

"Та є люди, які марно намагаються вагу набрати, і дехто справді скаржиться в мережі, що схуднув. Причиною, знову ж таки, є брак руху і дистрофія м’язів без звичних навантажень, банально пройдених кілометрів, не кажучи про тренування в залі, в кого вони були. А худі люди часто худі ще й тому, що погано відстежують власне почуття голоду та насичення, схильні пропускати прийоми їжі, особливо коли немає компанії. Крім цього, є люди, що від переживань втрачають апетит, а отже можуть худнути", – додала Супрун.

Що робити:

  • Пильнуйте розмір порцій,
  • Придбайте спеціальні карантинні тарілки меншого, ніж зазвичай діаметру,
  • Майте чіткий графік харчування і спробуйте перейти на дворазове харчування,
  • Робіть дні без їжі (з водою чи іншими безалкогольними напоями),
  • Пам’ятайте, що основу раціону має становити рослинна їжа, а не м’ясо чи солодощі.

Саркопенія та остеопороз

Cаркопенія, дистрофія м’язів в людей старшого віку, є актуальною загрозою для старшого покоління незалежно від карантину. Вона є однією з причин падінь і переломів, в тому числі небезпечного перелому шийки стегна.

Остеопороз — це поступова демінералізація кісток та збільшення їхньої крихкості, яка притаманний передусім жінкам в менопаузі, раціону яких бракує кальцію та вітаміну D. Брак руху і навантажень на кістки, як от вправи з вагою, також сприяє прогресу остеопорозу.

Що робити: запобігання саркопенії включає раціон з білковою їжею і фізичну активність. Людина має тренуватися. Якщо припинити навантаження, то потім відновити м’язи значно важче.

Зловживання алкоголем

Пиття алкоголю вдома на карантині може не лише погіршити здоров'я, а й стати останньою краплею для побутового насильства, ризик якого на наразі зріс усюди, де люди закриті по домівках на час пандемії.

Що робити: не пити.

"Більш наближено до реалій — це поставити свої ліміти. Пити через день і не більше, ніж один келих, і лише в компанії родичів чи друзів на відеозв’язку. Не пити міцних напоїв. Підтримувати малі броварні та українські виноробні. Покинути при цьому курити", - написала Уляна Супрун.

Психічні розлади та деменція

Тривожний чи депресивний розлади можуть посилитися чи розвинутися внаслідок хронічного стресу, викликаного різкими змінами життєвого устрою, читанням новин і особливо фейків, браком руху і перебуванням в обмеженому просторі з одними і тими ж людьми.


Скоротіть час перегляду новин і спілкуйтеся більше з близькими на карантині / Фото Unsplash

Соціальна ізоляція дуже шкідлива для людей старшого віку. Відсутність спілкування та нової інформації відпускає гальма нейродегенеративних процесів і психічних розладів.

Що робити:

  • скоротити час за екранами від телефону до телевізора,
  • спілкуватися за відеозв’язком, телефоном, через балкон,
  • дотримуватися режиму дня, і не робити собі безсонні ночі,
  • бути уважними до червоних прапорців психічних розладів.

"2 тижні поспіль поганий настрій, немає сил, особливо вранці, не тішать речі, що раніше приносили задоволення, відчуття нікчемності та безпорадності", – пояснила Супрун.

Як не захворіти на коронавірус

Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Здоров'я Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Здорове життя Уляна Супрун Здорове харчування
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