Які продукти допоможуть позбутися жиру на животі

Жир на животі або вісцеральний жир є не лише у людей з надлишковою вагою, а й у худих людей. У нормі він не становить загрози, а от його надлишок може стати причиною підвищеного тиску, виникнення діабету, хвороб серцево-судинної системи, раку грудей і товстої кишки.

Дослідження вчених показало, що вживання білка може зменшити тягу до їжі на 60%, пише Express.

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Так, раціон з великою кількістю білка може підвищити обмін речовин на 80-100 калорій на добу. Цей раціон допоможе людині зменшити кількість калорій до 441 щодня.

Дослідження вчених показало, що кількість і якість споживаного білка обернено пропорційне з жиром у животі. Це означає, що люди, які їли більше продукти з високим вмістом білка, мали менше жиру на животі.

Дієтологи склали список продуктів, які можуть допомогти допомогти позбутися від жиру на животі.

1. курячі яйця;

2. куряча грудка;

3. тунець.



Тунець

Для вегетеріанців та веганів експерти радять звернути увагу на такі продукти як:

1. червона сочевиця;

2. мигдаль;

3. запечені боби.



Боби

При цьому необхідно відмовитися від солодкого.

Гарним доповненням до такого раціону стануть помірні фізичні навантаження. Найкраще регулярно займатися ходьбою і плаванням.

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