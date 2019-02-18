Які продукти допоможуть позбутися жиру на животі
Жир на животі або вісцеральний жир є не лише у людей з надлишковою вагою, а й у худих людей. У нормі він не становить загрози, а от його надлишок може стати причиною підвищеного тиску, виникнення діабету, хвороб серцево-судинної системи, раку грудей і товстої кишки.
Дослідження вчених показало, що вживання білка може зменшити тягу до їжі на 60%, пише Express.
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Так, раціон з великою кількістю білка може підвищити обмін речовин на 80-100 калорій на добу. Цей раціон допоможе людині зменшити кількість калорій до 441 щодня.
Дослідження вчених показало, що кількість і якість споживаного білка обернено пропорційне з жиром у животі. Це означає, що люди, які їли більше продукти з високим вмістом білка, мали менше жиру на животі.
Дієтологи склали список продуктів, які можуть допомогти допомогти позбутися від жиру на животі.
1. курячі яйця;
2. куряча грудка;
3. тунець.
Тунець
Для вегетеріанців та веганів експерти радять звернути увагу на такі продукти як:
1. червона сочевиця;
2. мигдаль;
3. запечені боби.
Боби
При цьому необхідно відмовитися від солодкого.
Гарним доповненням до такого раціону стануть помірні фізичні навантаження. Найкраще регулярно займатися ходьбою і плаванням.
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