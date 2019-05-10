Які продукти допоможуть зберегти здоров'я нирок

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Які продукти допоможуть ниркам
Які продукти допоможуть ниркам / pixabay.com

Здоров'я організму і внутрішніх органів залежить від правильного харчування. Які ж продукти допоможуть ниркам?

Вуглеводи. Хронічні хвороби нирок і ниркової недостатності викликає цукровий діабет. Тому робимо загальний висновок: з вуглеводами потрібно бути акуратніше, розповіла уролог Дарина Чернишова.

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Сказати, що від великої кількості вуглеводів в раціоні розвивається цукровий діабет було б лукавством. Все значно складніше однак, важливо розуміти, що в більшості випадків багато вуглеводів і мало руху призводить до ожиріння.

А ожиріння – це сходинка до розвитку інсулінорезистентності (нечутливості до інсуліну). А ось це вже прямий шлях до цукрового діабету і діабетичної нефропатії.

Протеїн не шкодить не шкодить ниркам, якщо немає захворювань
Протеїн не шкодить ниркам, якщо немає захворювань

Таким чином, здоровим людям достатньо стежити за своєю вагою і правильно визначати баланс між вживанням вуглеводів і руховою активністю. А ось пацієнтам, які вже страждають від цукрового діабету, варто звернути увагу на контроль показників цукру крові. Чим вище цукор у крові, тим більший ризик пошкодження нирок.

Білки. У пацієнтів з нормальною функцією нирок багато білка не призводить до збільшення швидкості клубочкової фільтрації (основного показника, що використовується для оцінки ниркової функції)

У пацієнтів з хворобами нирок високе вживання білка було пов'язано з погіршенням ниркової функції за період в 11 років. Найбільш часто мова йде про діабетичне ураження нирок

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Зниження споживання білка може уповільнити прогресію хронічної хвороби нирок і відстрочити наступ ниркової недостатності
не до кінця ясно, чи є зв'язок з вживанням білка і сечокам'яною хворобою. Найімовірніше зв'язок не пряма, а опосередкована

Жири самі по собі не несуть ніякої шкоди для нирок, однак, їх вживання також має бути розумним і залежати від початкового рівня ниркової функції.

Рекомендації для збереження здоров'я нирок:

Не зловживати сіллю (гіпертензія – причина №2 пошкодження нирок);
Уникати трансжирів і насичених жирів;
Пити багато води.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Шлунково-кишковий тракт Профілактика захворювань Здорове харчування
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