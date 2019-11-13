Які продукти містять білок: список

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Які продукти містять білок
Які продукти містять білок / blog.fitbit.com

Білок необхідний для правильного функціонування організму, зокрема, для побудови тканин та м’язів.

Білок буває двох видів – рослинного і тваринного походження. Протеїни рослинного походження краще засвоюються, адже в їх складі відсутній стерол і насичені ліпіди, які краще позначається на роботі травної системи.

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Список продуктів, які містять білок

  • Яйця

Середнє яйце містить 70-85 калорій та близько 6,5 грамів білка. У середньому жінкам потрібно споживати 50 грамів білку щодня, проте варто пам'ятати, що реальна потреба в ньому залежить від ваги та рівня активності.

Всього три яйця, приготовані будь-яким методом, і ви будете почуватися ситим впродовж багатьох годин.

  • М'ясо птиці

М'ясо птиці є гарним джерелом білка, адже має мало насичених жирів. М'ясо курятини та індички є чудовим варіантом ситного, проте дієтичного обіду.

  • Риба

У рибі міститься приблизно така ж кількість білків, як і в м'ясі. Також у ній є залізо та вітамін B-12, який необхідний для підтримки енергії. Медики рекомендують вживати принаймні дві порції риби на тиждень. Найкориснішими вважається лосось, форель та оселедець.

Червона риба містить стільки білка, скільки його є у м’ясі
Червона риба містить стільки ж білка, скільки його є у м'ясі

  • Пісне м'ясо

Аби не вживати зайвий жир, потрібно обирати пісні шматки м'яса, як варіант –  запечений стейк чи нежирний яловичий фарш. До слова, дієта для зниження артеріального тиску містить 175 грамів пісного м'яса на день.

  • Нежирні молочні продукти

Завдяки своєму хімічному складу ці продукти можуть зміцнити кістки та підтримувати нормальний тиск.

Дорослим необхідно вживати 2-3 порції молочних продуктів на день. 

  • Бобові та горіхи

Бобові містять більше білків, ніж будь-яка рослинна їжа – вони збагачені складними вуглеводами та містять ненасичені жири. Порція сочевиці містить 18 грамів білка, практично так само, як і порція стейку.

Горіхи також містять білки та безліч ненасичених жирів, завдяки чому можуть допомогти людині позбутися почуття голоду, але якщо хочете зберегти фігуру – зловживати ними не варто. 

Горіхи допомагають позбутися від почуття голоду
Горіхи допомагають позбутися почуття голоду

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Здорове життя Здоров'я Новини Здоров'я Дієти Здорове харчування
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