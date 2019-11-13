Які продукти містять білок: список
Білок необхідний для правильного функціонування організму, зокрема, для побудови тканин та м’язів.
Білок буває двох видів – рослинного і тваринного походження. Протеїни рослинного походження краще засвоюються, адже в їх складі відсутній стерол і насичені ліпіди, які краще позначається на роботі травної системи.
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Список продуктів, які містять білок
- Яйця
Середнє яйце містить 70-85 калорій та близько 6,5 грамів білка. У середньому жінкам потрібно споживати 50 грамів білку щодня, проте варто пам'ятати, що реальна потреба в ньому залежить від ваги та рівня активності.
Всього три яйця, приготовані будь-яким методом, і ви будете почуватися ситим впродовж багатьох годин.
- М'ясо птиці
М'ясо птиці є гарним джерелом білка, адже має мало насичених жирів. М'ясо курятини та індички є чудовим варіантом ситного, проте дієтичного обіду.
- Риба
У рибі міститься приблизно така ж кількість білків, як і в м'ясі. Також у ній є залізо та вітамін B-12, який необхідний для підтримки енергії. Медики рекомендують вживати принаймні дві порції риби на тиждень. Найкориснішими вважається лосось, форель та оселедець.
Червона риба містить стільки ж білка, скільки його є у м'ясі
- Пісне м'ясо
Аби не вживати зайвий жир, потрібно обирати пісні шматки м'яса, як варіант – запечений стейк чи нежирний яловичий фарш. До слова, дієта для зниження артеріального тиску містить 175 грамів пісного м'яса на день.
- Нежирні молочні продукти
Завдяки своєму хімічному складу ці продукти можуть зміцнити кістки та підтримувати нормальний тиск.
Дорослим необхідно вживати 2-3 порції молочних продуктів на день.
- Бобові та горіхи
Бобові містять більше білків, ніж будь-яка рослинна їжа – вони збагачені складними вуглеводами та містять ненасичені жири. Порція сочевиці містить 18 грамів білка, практично так само, як і порція стейку.
Горіхи також містять білки та безліч ненасичених жирів, завдяки чому можуть допомогти людині позбутися почуття голоду, але якщо хочете зберегти фігуру – зловживати ними не варто.
Горіхи допомагають позбутися почуття голоду
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