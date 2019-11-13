Які продукти містять білок: список

Білок необхідний для правильного функціонування організму, зокрема, для побудови тканин та м’язів.

Білок буває двох видів – рослинного і тваринного походження. Протеїни рослинного походження краще засвоюються, адже в їх складі відсутній стерол і насичені ліпіди, які краще позначається на роботі травної системи.

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Список продуктів, які містять білок

Яйця

Середнє яйце містить 70-85 калорій та близько 6,5 грамів білка. У середньому жінкам потрібно споживати 50 грамів білку щодня, проте варто пам'ятати, що реальна потреба в ньому залежить від ваги та рівня активності.

Всього три яйця, приготовані будь-яким методом, і ви будете почуватися ситим впродовж багатьох годин.

М'ясо птиці

М'ясо птиці є гарним джерелом білка, адже має мало насичених жирів. М'ясо курятини та індички є чудовим варіантом ситного, проте дієтичного обіду.

Риба

У рибі міститься приблизно така ж кількість білків, як і в м'ясі. Також у ній є залізо та вітамін B-12, який необхідний для підтримки енергії. Медики рекомендують вживати принаймні дві порції риби на тиждень. Найкориснішими вважається лосось, форель та оселедець.



Червона риба містить стільки ж білка, скільки його є у м'ясі

Пісне м'ясо

Аби не вживати зайвий жир, потрібно обирати пісні шматки м'яса, як варіант – запечений стейк чи нежирний яловичий фарш. До слова, дієта для зниження артеріального тиску містить 175 грамів пісного м'яса на день.

Нежирні молочні продукти

Завдяки своєму хімічному складу ці продукти можуть зміцнити кістки та підтримувати нормальний тиск.

Дорослим необхідно вживати 2-3 порції молочних продуктів на день.

Бобові та горіхи

Бобові містять більше білків, ніж будь-яка рослинна їжа – вони збагачені складними вуглеводами та містять ненасичені жири. Порція сочевиці містить 18 грамів білка, практично так само, як і порція стейку.

Горіхи також містять білки та безліч ненасичених жирів, завдяки чому можуть допомогти людині позбутися почуття голоду, але якщо хочете зберегти фігуру – зловживати ними не варто.



Горіхи допомагають позбутися почуття голоду

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