Які продукти містять найбільше нітратів
Нітрати – це солі азотної кислоти, які є у всіх овочах і фруктах і необхідні їм для росту. При надходженні в організм в ротовій порожнині, шлунку і кишківнику вони перетворюються на нітрити.
Лікар-дієтолог Катерина Павлова зазначає, що нітрити потрапляють в кров і у вигляді іонів зв'язуються з гемоглобіном.
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Це отрута для крові, гемоглобін перетворюється на метгемоглобін і він не може переносити кисень. Цей стан небезпечний, особливо для дітей.
Топ продуктів, які містять найбільше нітратів
1. Білокачанна капуста — основний відсоток нітратів в качані і верхніх листках
2. Картопля – в шкірці
3. Кабачки – в шкірці
4. Морква – в серцевині і на кінчиках
5. Огірки – в шкірці
6. Петрушка, кріп – в стеблах. Тому вживайте тільки листя.
7. Буряк – біля листя і хвостика.
8. Яблука і персики – під шкіркою
9. Кавун і диня – під шкіркою. Ніколи не доїдайте до самого кінця
10. Виноград – відмінно вбирає в себе всі шкідливі речовини.
Білокачанна капуста містить багато нітратів
Як зменшити кількість нітратів
Нітрати накопичуються нерівномірно. Не варто вживати в їжу та частини, які накопичують їх найбільше.
Дієтолог радить добре промити під проточною водою або ж замочити в холодній воді на 30 хвилин. Якщо не впевнені у якості продукті – тоді його варто піддати тепловій обробці (запекти. Відварити овоч чи фрукт).
Основна "доза" нітратів надходить саме зі свіжим продуктом.
ТОП фруктів та овочів без нітратів
• банани;
• цитрусові;
• ріпчаста цибуля ;
• авокадо;
• смородина;
• зелений горошок;
• баклажани.
ТОП фруктів та овочів без нітратів
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