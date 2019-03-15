Які продукти містять найбільше нітратів

Нітрати – це солі азотної кислоти, які є у всіх овочах і фруктах і необхідні їм для росту. При надходженні в організм в ротовій порожнині, шлунку і кишківнику вони перетворюються на нітрити.

Лікар-дієтолог Катерина Павлова зазначає, що нітрити потрапляють в кров і у вигляді іонів зв'язуються з гемоглобіном.

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Це отрута для крові, гемоглобін перетворюється на метгемоглобін і він не може переносити кисень. Цей стан небезпечний, особливо для дітей.

Топ продуктів, які містять найбільше нітратів

1. Білокачанна капуста — основний відсоток нітратів в качані і верхніх листках

2. Картопля – в шкірці

3. Кабачки – в шкірці

4. Морква – в серцевині і на кінчиках

5. Огірки – в шкірці

6. Петрушка, кріп – в стеблах. Тому вживайте тільки листя.

7. Буряк – біля листя і хвостика.

8. Яблука і персики – під шкіркою

9. Кавун і диня – під шкіркою. Ніколи не доїдайте до самого кінця

10. Виноград – відмінно вбирає в себе всі шкідливі речовини.



Білокачанна капуста містить багато нітратів

Як зменшити кількість нітратів

Нітрати накопичуються нерівномірно. Не варто вживати в їжу та частини, які накопичують їх найбільше.

Дієтолог радить добре промити під проточною водою або ж замочити в холодній воді на 30 хвилин. Якщо не впевнені у якості продукті – тоді його варто піддати тепловій обробці (запекти. Відварити овоч чи фрукт).

Основна "доза" нітратів надходить саме зі свіжим продуктом.

ТОП фруктів та овочів без нітратів

• банани;

• цитрусові;

• ріпчаста цибуля ;

• авокадо;

• смородина;

• зелений горошок;

• баклажани.



ТОП фруктів та овочів без нітратів

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