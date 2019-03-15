Які продукти містять найбільше нітратів

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Які продукти містять найбільше нітратів
Які продукти містять найбільше нітратів / foodrevolution.org

Нітрати – це солі азотної кислоти, які є у всіх овочах і фруктах і необхідні їм для росту. При надходженні в організм в ротовій порожнині, шлунку і кишківнику вони перетворюються на нітрити.

Лікар-дієтолог Катерина Павлова зазначає, що нітрити потрапляють в кров і у вигляді іонів зв'язуються з гемоглобіном.

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Це отрута для крові, гемоглобін перетворюється на метгемоглобін і він не може переносити кисень. Цей стан небезпечний, особливо для дітей.

Топ продуктів, які містять найбільше нітратів

1. Білокачанна капуста — основний відсоток нітратів в качані і верхніх листках
2. Картопля – в шкірці
3. Кабачки – в шкірці
4. Морква – в серцевині і на кінчиках
5. Огірки – в шкірці
6. Петрушка, кріп – в стеблах. Тому вживайте тільки листя.
7. Буряк – біля листя і хвостика.
8. Яблука і персики – під шкіркою
9. Кавун і диня – під шкіркою. Ніколи не доїдайте до самого кінця
10. Виноград – відмінно вбирає в себе всі шкідливі речовини.

Білокачанна капуста містить багато нітратів
Білокачанна капуста містить багато нітратів

Як зменшити кількість нітратів

Нітрати накопичуються нерівномірно. Не варто вживати в їжу та частини, які накопичують їх найбільше.

Дієтолог радить добре промити під проточною водою або ж замочити в холодній воді на 30 хвилин. Якщо не впевнені у якості продукті – тоді його варто піддати тепловій обробці (запекти. Відварити овоч чи фрукт).

Основна "доза" нітратів надходить саме зі свіжим продуктом.

ТОП фруктів та овочів без нітратів

• банани;
• цитрусові;
• ріпчаста цибуля ;
• авокадо;
• смородина;
• зелений горошок;
• баклажани.
ТОП фруктів та овочів без нітратів
ТОП фруктів та овочів без нітратів

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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