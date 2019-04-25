Які продукти можна їсти після закінчення терміну придатності

Близько 7,3 мільйона тон продуктів щорічно викидається на смітник через дату, яка вказана на упаковці. Така одержимість свіжістю призводить до втрати величезної кількості хороших продуктів.

При правильному зберіганні їжа може бути придатною до вживання набагато довше. Холодильники і сучасні упаковки дозволяють зберігати продукти ефективніше. Здоров'я 24 підготувало для вас список таких продуктів:

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Яйця. Завдяки шкаралупі яйця можуть залишатися свіжими місяцями, при цьому їх навіть не обов'язково тримати в холодильнику. У багатьох випадках яйця залишаються безпечними навіть через 5-6 тижнів після закінчення терміну придатності, зазначеного на коробці. Існує простий спосіб перевірити їхню свіжість. Помістіть яйця в яку-небудь ємність з водою. Якщо вони тонуть, то їх можна їсти, а якщо вони плавають, то в них є повітря, і їх краще викинути.



Яйця можна зберігати набагато довше, ніж вказано на упаковці

М'ясо. Тривалість терміну зберігання м'яса залежить від його типу. У морозилці воно може зберігатися дуже довго. Особливо тривалий термін зберігання має м'ясо, яке помістили в вакуумну упаковку. А куряче філе, навіть при зберіганні в холодильнику, не варто вживати в їжу пізніше, ніж через добу після закінчення встановленого терміну придатності. Сира курка може містити багато бактерій, які розмножуються до небезпечного рівня при тривалому зберіганні.

Сир. Тверді сорти сиру безпечно їсти протягом 6 тижнів після завершення терміну зберігання, якщо вони містяться в холодильнику. Не бійтеся, що з'явилася цвілі, ви можете її просто зрізати. М'які сорти сиру можна їсти через тиждень після завершення терміну зберігання, а якщо ви вже відкрили упаковку, то менше. У разі появи грибків і плісняви ​​на м'якому сирі, його вживати в їжу не можна.

Нарізаний хліб. При належному зберіганні він може бути з'їдений протягом 5-7 днів після завершення терміну зберігання при кімнатній температурі. Заморожений хліб може зберігатися 6 місяців. Якщо на ньому з'явилася синя або зелена цвіль, не викидайте хліб в сміття, її можна просто відрізати. Викидати слід тільки хліб з чорною пліснявою.

Картопля. Цілком їстівний і через три тижні після закінчення терміну зберігання. Якщо вона зазеленіла і проросла, ви можете просто відрізати ці частини картоплі і з'їсти.

Молоко. Його можна вживати навіть скислим, якщо це пастерезоване молоко. Тому що всі шкідливі бактерії знищили під час виробництва.

Насправді, термін придатності – це приблизна дата. Продукти можуть зіпсуватися набагато швидше, якщо їх неправильно зберігати. І навпаки їх термін придатності може збільшитись в рази, якщо їх заморозити.

Тому варто орієнтуватися на свої відчуття і дивитися чи не змінила їжа колір, запах і структуру.

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