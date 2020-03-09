Які продукти не можна зберігати в холодильнику

Зберігання їжі в холодильнику допомагає їй довше залишатися свіжою, але не слід тримати абсолютно всі продукти в холодильнику. Згідно зі статистикою, тільки одна людина з п'яти дивиться на етикетку, щоб дізнатися, де варто зберігати товар.

Тож пропонуємо вам перевірити, чи нема чого з цього списку, у вашому холодильнику.

Читайте також: Три продукти, які заборонено їсти при застуді чи грипі

Що таки варто тримати в холодильнику?

Яйця дійсно краще зберігати в холодильнику. Банани та сирий ананас варто тримати у вазі з фруктами, а ось більшості інших свіжих фруктів (зокрема яблукам) і овочів холодильна камера допоможе протриматися свіжими довше.

Хліб краще залишити у хлібниці, оскільки в холодильнику він швидше зачерствіє.

Картоплю і цибулю треба зберігати у прохолодному темному місці, можна у кошику з овочами, а ідеально — у тканинній сумці. Виняток — зелена цибуля, яку краще покласти у холодильник.

Соєвий соус, кетчуп, гірчицю, оливкову олію, солоні огірки покладіть у шафу далеко від сонячного світла.



Оливкову олію тримайте в шафці/Фото:Unsplash

То як щодо томатів? Як краще їх зберігати?

Найкраща температура для зберігання томатів – 12-20 ° C. Холодне повітря змінює хімічний склад помідорів, сповільнюючи процеси, які сприяють наявності свіжого аромату. На додаток, холодне повітря прискорює процеси, внаслідок яких помідори стають тьмяними. Але якщо помідори треба зберегти впродовж тривалого часу, іншого виходу, як холодильник – немає.

В такому випадку перед вживанням вийміть помідори з холодильника заздалегідь, приблизно за день, і помістіть їх в тепло – пахучі речовини знову почнуть виділятися і томати стануть ароматними й смачними.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.