Який популярний продукт викликає рак простати – дослідження

Науковці провели масштабне дослідження, в якому вивчили дані 1 мільйона чоловіків та з'ясували, що молочні продукти можуть викликати рак простати.

Американські вчені з Клініки Майо провели метааналіз 47 досліджень в період 2006 – 2017 років.

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Суть дослідження

Вчені намагались визначити, який тип дієти підвищує і знижує ризики пухлини простати.

Рак простати – що це? Рак простати — злоякісне новоутворення, що виникає з епітелію альвеолярно-клітинних залоз. Рак простати є причиною майже 10% смертей від раку у чоловіків та однією з головних причин смерті у чоловіків похилого віку. У США рак простати є третьою за частотою причиною смерті від злоякісних пухлин.

Відтак, дійшли висновку, що їжа тваринного походження, зокрема молочні продукти, підвищують ризики розвитку пухлини передміхурової залози.

Дослідження також свідчить, що молочні продукти є основним джерелом кальцію в західних країнах, де рівень захворюваності на рак простати – високий.

В Азії, навпаки, рівень споживання молочної продукції низький, відповідно й ризики даного типу раку – теж.

Крім того, низька ймовірність захворіти на рак простати виявилась пов’язаною зі споживанням продуктів рослинного походження.



Молочні продукти підвищують ризики раку простати

Фактори ризику раку простати

Зазвичай ракова пухлина передміхурової залози росте повільно. Цей тип раку виявляють переважно у чоловіків, яким понад 65 років.

Згідно з результатами численних досліджень, більшість чоловіків мають певні форми раку простати без жодних зовнішніх симптомів захворювання, і саме це ускладнює діагностику на ранніх стадіях.

Однак важливо пам’ятати, що вчасна діагностика та лікування може бути досить ефективним для чоловіків, у яких цей тип раку розвивається досить швидко.

Як правило, до групи підвищеного ризику розвитку раку простати відносять чоловіків старшого та похилого віку, а також тих, у кого виявлена спадкова генетична схильність до цього захворювання, оскільки хтось із їхніх близьких родичів страждав від РПЗ.

Вік. Як правило, ризик розвитку раку простати збільшується пропорційно до віку чоловіка.

Спадкова генетична схильність.Чоловіки, у яких хтось із близьких родичів (батько, брат чи син) хворів на рак простати, у 2– 3 рази частіше страждають від цього типу раку.

Расова приналежність. Представники негроїдної раси (темношкірі чоловіки африканського походження) хворіють на РПЗ значно частіше, ніж представники інших расових чи етнічних груп. Крім того, у них зазвичай діагностують захворювання у молодому віці та вже на пізніх стадіях.