Які продукти треба замочувати перед вживанням

Відомо, що горіхи, зернята, зернові та бобові – незамінне джерело білка і корисних жирів. Їх полюбляють додавати до свого раціону не лише вегани та вегетаріанці, а й прихильники інших типів харчування. Але не усі знають, що їх потрібно активізовувати перед споживанням.

Горіхи та крупи – це корисно, смачно і поживно, але варто пам’ятати, що ці продукти багаті фітиновою кислотою, застерігає Дарія Лисиченко.

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Фітинова кислота – що це? Фітинова кислота – насичена циклічна кислота, яка є основною формою збереження фосфору в багатьох тканинах рослин, особливо в висівках і насінні. Зустрічається у складі злаків і зернових культурах.

Фітинова кислота – це такий собі захисний механізм рослин. Він міститься в оболонці, яка руйнується під час пророщування. Фітинова кислота може ускладнювати засвоєння таких мікроелементів, як калій та магній.

Люди, які мають схильність до остеопорозу, повинні бути особливо уважними зі споживанням продуктів, що містять фітинову кислоту.



Фітинова кислота руйнується у вологому середовищі

В природі фітинова кислота руйнується внаслідок потрапляння у вологе середовище. Тому перед споживанням варто замочувати ці продукти, аби активувати їх корисні властивості та нейтралізувати вміст фітинової кислоти.

Особливо багато фітинової кислоти міститься в коричневому рисі, пшениці, горіхах та зернятах.

Норма споживання фітинової кислоти – від 150 до 400 мг в день.

Лідерами вмісту фітинової кислоти є: бразильський горіх (1 719 мг на 100 г сухої ваги), мигдаль (1 400 мг), волоський горіх (982 мг), фундук (1000 мг).

До речі, какао-порошок та вівсяні пластівці теж мають високий рівень фітинової кислоти.



Какао порошок містить фітинову кислоту

Продукти, які містять фітинову кислоту

Рис білий 0,1 – 1,1 %

Фундук 0,2 – 0,9 %

Горох 0,2 – 1,2 %

Волоський горіх 0,2 — 6,7 %

Сочевиця 0,3 – 1,5 %

Пшениця 0,4 – 1,4 %

Мигдаль 0,4 – 9,4 %

Квасоля 0,6 – 2,4 %

Кукурудза зерно 0,7 – 2,2 %

Соєві боби 1,0 – 2,2

Насіння кунжуту 1,4 – 5,4 %

Висівки пшениці 2,1 – 7,3 %

Висівки рису 2,6 – 8,7 %

Як активувати продукти

Варто пам’ятати, що для активування підходять лише необсмажені горіхи. Краще за все купувати горіхи в шкарлупі й очищати їх самому.

Активація – простий процес. Для цього треба всього лиш залити продукт чистою фільтрованою водою.

Для активації більшості горіхів, наприклад, кеш’ю, знадобиться всього кілька годин, а от бразильський горіх – варто залишити на ніч.



Волоський горіх перед споживанням варто замочити на 2-3 години

Однак, активізація підходить лише для тих продуктів, котрі не пройшли термічну обробку, якщо ж продукти пройшли термообробку – активація буде марною.