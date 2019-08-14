Які продукти вбережуть від раку та серцевих хвороб

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Які продукти вбережуть від раку та серцевих хвороб
Які продукти вбережуть від раку та серцевих хвороб / kitchendecor.club

Вживання продуктів, які багаті на флавоноїди, таких як, яблука і чай, захищає від раку і серцевих захворювань. Особливо це актуально для курців і тих, хто не відмовляє собі в спиртному.

Вчені з Університету Едіт Коуен (Edith Cowan University, ECU) в Австралії, провели аналіз раціону харчування 56 тисяч жителів Данії пише EurekAlert!.

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Спостерігали за учасниками протягом 23 років.На момент початку моніторингу їх вік становив від 52 до 60 років. Протягом зазначеного періоду від серцево-судинних захворювань померли понад 4 тисяч осіб, а від раку – майже 6,3 тисячі. Варто також зазначити, що спочатку таких недуг у них не було.

 
Флавоноїди – що це?

Це пігменти рослинного походження, природні барвники. У нашому організмі флавоноїди регулюють дію ферментів, в тому числі травних. Деякі флавоноїди мають антибактеріальну дію.

Вчені прийшли до висновку, що лише 500 міліграмів флавоноїдів щодня суттєво знижують ризик смерті від раку або серцево-судинних захворювань. При цьому захисний ефект виявився найсильнішим для людей з високим ризиком хронічних захворювань, пов'язаних з курінням, і тих, хто пив регулярно вживав спиртне.

Природно, флавоноїди не нівелюють ці ризики повністю. Тому вчені радять кинути курити та відмовитися від вживання алкоголю.

Важливо вживати різні флавоноїдні сполуки, що містяться в різних рослинних продуктах і напоях. Це легко можна досягти: одна чашка чаю, одне яблуко, один апельсин, по 100 грамів чорниці та броколі забезпечать широкий асортимент цих з'єднань і в сумі дадуть ті самі 500 міліграмів.

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Хоча проведений аналіз встановив зв'язок між споживанням флавоноїдів і нижчим ризиком смерті, точна природа захисного ефекту не зрозуміла.

Вживання алкоголю і куріння посилюють запалення і ушкоджують кровоносні судини, що може збільшити ризик розвитку ряду захворювань.

Флавоноїди мають протизапальний ефект і покращують функцію кровоносних судин, що може пояснити, чому вони пов'язані з нижчим ризиком смерті від хвороб серця і раку.

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Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я дослідження Онкозахворювання
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