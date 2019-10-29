Солодка випічка може спровокувати розвиток старечого слабоумства

Люди похилого віку з вищим рівнем транс-жирів мають більше шансів на розвиток деменції.

Споживання транс-жирів збільшує ризики деменції. Дослідники також встановили, що солодка випічка, ймовірно, є найбільшим джерелом транс-жирів, повідомляє Neurology.

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У раціоні людини є два види транс-жирів: природні та штучні. Природні транс-жири присутні в молочних продуктах та м'ясі деяких тварин в невеликих кількостях. Штучні транс-жири або транс-жирні кислоти є продуктом промислового процесу.

Як проводилось дослідження

У новому дослідженні взяло участь 1628 старших людей віком від 60 років. Вони здавали свої зразки крові аж у 2002-2003 роках і в жодного з них на той час не було деменції. Дослідники стежили за ними понад 10 років і поступово відзначали випадки цього захворювання. Під час спостереження 377 учасників отримали діагноз деменція, 247 з яких хвороба Альцгеймера.

Для аналізу команда розподілила учасників на чотири рівні групи відповідно до рівня транс-жирів у крові:

У групі з найвищим рівнем транс-жирів рівень захворюваності на деменцію становив 29,84% на 1000 осіб;

З високим рівнем транс-жирів рівень захворюваності на деменцію становив 27,6% на 1000 осіб;

З невеликим відхиленням від норми становив 21,3% на 1000 осіб;

Дослідники враховували усі додаткові ризики виникнення деменції та коригували результати залежно від додаткових факторів, враховуючи куріння, високий артеріальний тиск та діабет.

Виключивши усі додаткові чинники, команда виявила, що учасники першої групи, де рівень транс-жирів у крові був найвищим, мали на 52% вищі шанси на розвиток деменції у порівнянні з тією групою, де рівень транс-жирів найнижчий.

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