Які продукти викликають рак та чи варто від них відмовлятись

Рак нині – одне з найпоширеніших і загадкових захворювань. Одні пов'язують проблему виникнення хвороби з поганою екологією, інші – з повсякденним життям.

Онкохірург медичної мережі "Добробут" Анатолій Шудрак допоміг Здоров'я 24 розібратися, як на виникнення раку впливає щоденний раціон людини та чи існує пряма залежність між тим, що ми їмо і чим хворіємо.

Читайте також: Віруси, які викликають рак: профілактика та лікування

Від яких продуктів варто відмовитись, щоб не захворіти на рак?

Прямої залежності немає, але деякі продукти все ж таки можуть згубно впливати на організм. Наприклад, їжа, яка містить канцерогени (продукти, що містять деякі види барвників і консервантів, смажені, копчені продукти), підвищує ризик появи тих чи інших онкологічних захворювань. Також не варто зловживати продуктами, багатими на насичені жирні кислоти (жирна їжа тваринного походження, комбіновані жири, маргарин).



Не варто зловживати жирною їжею\\pixabay.com

Онкохірург Анатолій Шудрак “Механізм появи злоякісної пухлини дуже складний і не завжди та не обов'язково залежить від зовнішніх факторів. Якщо людина харчується будь-якими продуктами в нормальних кількостях – не переїдає, не зловживає, ризик виникнення онкозахворювання не збільшується. Пов'язувати безпосередньо появу онкологічного захворювання з харчуванням не варто. Але, якщо людина зловживає жирною і копченою їжею, а також їжею, що містить інші канцерогени, ризик захворіти на рак підвищується. Особливо це стосується злоякісних пухлин шлунково-кишкового тракту. Водночас на процес виникнення раку можуть впливати й інші фактори. Так, при постійному вживанні дуже гарячої їжі підвищується ризик появи злоякісних пухлин стравоходу, органів ротової порожнини та горла”.

Прикладом такої ситуації може послужити Закарпаття, де випадки раку товстої кишки зустрічаються відносно частіше, ніж в інших регіонах України. Чому? Відповідь проста: там традиційно вживають їжу, багату канцерогенами. Кухня регіону в великих кількостях містить копченості, жирні продукти тваринного походження.

До цього всього додається ще й домашнє вино, зроблене з винограду сорту Ізабелла. Цікаво, що саме сухе вино з цього сорту винограду призводить до виникнення цирозу печінки й, як наслідок, — до раку печінки, при його регулярному вживанні. При цьому у нас це вино продовжують виробляти та вживати.



Відмова від м'яса не врятує від раку\\pixabay.com

Взагалі й сам алкоголь не є безпечним. Келих сухого вина в день не зашкодить здоров'ю, як і інший алкоголь в розумних кількостях. Але ось зловживання алкогольними напоями теж може призвести до цирозу печінки, а цироз з часом може трансформуватися в рак.

Відмовитися від м'яса повністю і стати вегетаріанцем — теж не варіант. Дуже важливо зрозуміти, що вилучення м'яса з раціону не виключає можливість виникнення онкозахворювання.

Онкохірург Анатолій Шудрак “Людина всеїдна істота, але м'ясо ми почали їсти в еволюційному процесі. Тому думати, що, відмовившись від м'яса, ви можете забути про онкологічні проблеми, – абсолютно неправильно. Все залежить від того, наскільки правильно ми вживаємо ті чи інші продукти. Відмовляти собі в шматочку копченого м'яса або ковбаси не варто, як і їсти все протерте, варене та пропарене. Якщо є все і в нормальних кількостях — причин для занепокоєння не буде”.

Як харчуватись при онкозахворюваннях?

Пацієнтам, які вже зіткнулися з онкозахворюванням, лікар теж не рекомендує кардинально змінювати раціон. Все залежить індивідуально від кожної людини та поставленого діагнозу.

Читайте також: Назвали ранні симптоми, які свідчать про онкозахворювання

Онкохірург Анатолій Шудрак “Багато пацієнтів втрачають апетит, нерідко їм стає неприємний смак м'яса або риби. Деякі пацієнти на початкових стадіях цього не помічають і харчуються як зазвичай. Коли процес уже розвинувся, рекомендації потрібно давати, виходячи з конкретної ситуації. У деяких ситуаціях особливої ​​корекції раціону і не потрібно. Найчастіше, особливо при виявленні пухлини шлунково-кишкового тракту, дієтичні рекомендації можуть бути дуже жорсткими, і ці питання варто обов'язково обговорювати з лікарем”.

Яка їжа найкориснішою?

Часто просто неможливо сказати про те, наскільки корисна чи шкідлива їжа. Важкі метали, нітрати та антибіотики, інші небезпечні для організму елементи, які можуть бути присутніми в їжі, споживач не почує ні на запах, ні на смак. Доводиться покладатися тільки на порядність виробника і продавця.



Зловживання алкоголем викликає рак\\pixabay.com

В цілому, харчуватися потрібно повноцінно. Якими б не були ризики захворіти, правильне харчування не зможе дати 100% захист від усіх захворювань. Онкохірург переконує, що все у нас на столі може бути корисним. Правильно – просто не зловживати та знати міру.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.