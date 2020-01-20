Під час планування вагітності варто переглянути раціон харчування, щоб вживати більше поживних речовин. Список продуктів, від яких варто відмовитися є більш очевидним: алкоголь, сире м'ясо, сирі яйця, смажені страви тощо.

Так, переглянути раціон варто ще до того, як завагітніти. результати дослідження Гарвардської медичної школи демонструють, що вживання їжі та уникнення певних продуктів підвищують овуляційну здатність жінки, пише The Health Site.

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Фолієва кислота

При плануванні вагітності фолієва кислота є одним з найважливіших елементів, яка бере участь в діленні клітин, необхідному для росту плода, сприяє нормальному розвитку нервової та серцево-судинної систем майбутньої дитини, зменшує ризик виникнення вроджених вад плоду і переривання вагітності. Рекомендована фахівцями доза додаткового прийому фолієвої кислоти для здорової жінки при плануванні вагітності – 400 мкг в день.

Продукти: горіхи, бобові, шпинат, броколі, полуниця, апельсини, зелений салат, цитрусових, зелений салат.

Омега-3 – жирні кислоти

Вони сприяють секреції гормонів, що викликають овуляцію. Омега-3 також збільшують приплив крові до геніталій.

Продукти: риба, горіхи, насіння льону, оливкова олія.

Кальцій

Кальцій допоможе швидше завагітніти, а також забезпечить народження дитини з міцними кістками та зубами. Про кількість вживання кальцію варто порадитися з дієтологом.

Продукти: молоко, сир, йогурт, броколі.



Які продукти їсти, щоб завагітніти / Pixabay

Залізо

Залізо – це важливий елемент для планування вагітності. Недостатній рівень заліза може призвести до передчасних пологів.

Продукти: пісне м'ясо та шпинат.

Рослинний білок

У дослідженні йдеться, що у жінок з багатим раціоном на рослинні білки є менше проблем з фертильністю.

Продукти: квасоля, сочевиця, горіхи.

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