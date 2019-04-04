Які продукти заважають схудненню: відповідь дієтолога

103 Читать новость на русском
Які продукти заважають схудненню
Які продукти заважають схудненню / unsplash.com

Одна з теорій в дієтології свідчить, що свіжі овочі здатні викликати бродіння в шлунку, але все залежить від багатьох факторів.

Дієтолог Ольга Усенко зазначає: ці продукти будуть бродити й заважатимуть схудненню, правильному травленню і правильному засвоєнню.

Читайте також: Як схуднути просто і не змінювати свій раціон

А ось якщо їх їсти ввечері термічно обробленими, вони не будуть давати такої реакції і процес бродіння зведеться до мінімуму.

Які продукти можуть призвести до бродіння

• Овочі: білокачанна і квашена капуста, картопля, томати, горох, квасоля, цибуля часник. Подібні продукти в сирому вигляді підсилюють газоутворення.

• Свіжа зелень: петрушка, кріп, кінза, щавель.

• Ягоди і фрукти: цитрусові, банани, виноград, груші, яблука, персики, абрикос, чорнослив та інші. Вживання натщесерце призводить до сильного метеоризму, особливо якщо поєднувати з молочними продуктами.

• Зернові культури: каші, мюслі, кукурудза, висівки.

• Дріжджові вироби: білий і чорний хліб, пироги, здоба.

Дріжджові вироби: білий і чорний хліб, пироги, здоба
Дріжджові вироби: білий і чорний хліб, пироги, здоба

• Курячі і перепелині яйця у вигляді омлету або яєчні.

• Молочні, кисломолочні продукти: свіже молоко, сир, кефір, кисле молоко, домашнє вершкове масло.

• М'ясо та субпродукти: свинина, баранина, м'ясо качки, гусака, яловичина.

• Цукор і різні кондитерські вироби.

• Риба та інші морепродукти.

• Газовані напої, пиво, квас, пакетовані соки, киселі.

via GIPHY

Ці продукти можуть призвести до процесу бродіння при різних факторах:

1. час прийому;
2. сумісність з іншими продуктами;
3. кількість прийомів їжі в день;
4. наявність алергій і непереносимості;
5. порційність, тощо.

Але зовсім не означає, що потрібно харчуватися повітрям. Потрібно відчувати свій організм, витримувати режим, витримувати порції, балансувати калорійність і тоді ви самі зможете розуміти який продукт, в який час і як на вас впливає.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Зеленський звернувся з пропозицією до Тимошенко щодо дебатів з Порошенком: політики відреагували
сьогодні
6766
Теги: Здоров'я Здорове харчування Новини Здоров'я
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Електронний рецепт в Україні: що це таке та як ним користуватись
2 квітня 20:02 Електронний рецепт в Україні: що це таке та як ним користуватись
Євгенія Мазур 1241
Аутизм: ознаки, діагностування, адаптація в суспільстві
2 квітня 10:51 Аутизм: ознаки, діагностування, адаптація в суспільстві
Настя Сукач 5104
Все про лімфому: основні симптоми, лікування та профілактика
1 квітня 21:41 Все про лімфому: основні симптоми, лікування та профілактика
Олександр Бевза 4089
Підлітки-вейпери: що потрібно знати про шкоду електронних сигарет
31 березня 17:41 Підлітки-вейпери: що потрібно знати про шкоду електронних сигарет
Олександр Бевза 4731
Як вберегти психічне здоров'я під час виборів
31 березня 10:30 Як вберегти психічне здоров'я під час виборів
Олександр Бевза 1205
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук