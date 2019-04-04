Які продукти заважають схудненню: відповідь дієтолога

Одна з теорій в дієтології свідчить, що свіжі овочі здатні викликати бродіння в шлунку, але все залежить від багатьох факторів.

Дієтолог Ольга Усенко зазначає: ці продукти будуть бродити й заважатимуть схудненню, правильному травленню і правильному засвоєнню.

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А ось якщо їх їсти ввечері термічно обробленими, вони не будуть давати такої реакції і процес бродіння зведеться до мінімуму.

Які продукти можуть призвести до бродіння

• Овочі: білокачанна і квашена капуста, картопля, томати, горох, квасоля, цибуля часник. Подібні продукти в сирому вигляді підсилюють газоутворення.

• Свіжа зелень: петрушка, кріп, кінза, щавель.

• Ягоди і фрукти: цитрусові, банани, виноград, груші, яблука, персики, абрикос, чорнослив та інші. Вживання натщесерце призводить до сильного метеоризму, особливо якщо поєднувати з молочними продуктами.

• Зернові культури: каші, мюслі, кукурудза, висівки.

• Дріжджові вироби: білий і чорний хліб, пироги, здоба.



Дріжджові вироби: білий і чорний хліб, пироги, здоба

• Курячі і перепелині яйця у вигляді омлету або яєчні.

• Молочні, кисломолочні продукти: свіже молоко, сир, кефір, кисле молоко, домашнє вершкове масло.

• М'ясо та субпродукти: свинина, баранина, м'ясо качки, гусака, яловичина.

• Цукор і різні кондитерські вироби.

• Риба та інші морепродукти.

• Газовані напої, пиво, квас, пакетовані соки, киселі.

Ці продукти можуть призвести до процесу бродіння при різних факторах:

1. час прийому;

2. сумісність з іншими продуктами;

3. кількість прийомів їжі в день;

4. наявність алергій і непереносимості;

5. порційність, тощо.

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Але зовсім не означає, що потрібно харчуватися повітрям. Потрібно відчувати свій організм, витримувати режим, витримувати порції, балансувати калорійність і тоді ви самі зможете розуміти який продукт, в який час і як на вас впливає.

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