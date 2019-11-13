Які професії найбільше впливають на здоров'я серця у жінок: дослідження

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Ризики серцево-судинних захворювань
Ризики серцево-судинних захворювань / Socialsolutions

Проблеми з серцем – поширене явище, а особливо серед людей похилого віку. Дослідники підтвердили, що деякі професії можуть і справді підвищувати ризики серцево-судинних захворювань.

Одного разу вчені вже доводили, що люди, які займають керівні посади (незалежно від галузі) частіше мають серцево-судинні захворювання. Проте дослідники вирішили вивчити конкретні професії, аби порівняти ризики різних діяльностей, повідомляє MedicalNewsToday.

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Фахівці вивчили дані близько 65 000 жінок найрізноманітніших професій, середній вік яких становив 63 роки. 

В ході дослідження виявилось, що соціальні працівниці мають найвищі ризики серцево-судинних захворювань – на 36% більше, ніж представниці інших професій. Жінки, які працюють касирками у роздрібних магазинах посіли у цьому антирейтингу 2 місце – ризики вищі на 33%.

Медсестри, психіатри та опікунки за важкохворими мають 16% ймовірності розвитку серцевих захворювань. Зокрема, медсестри ризикують на прояви серцевих хвороб на 14% більше, ніж представниці спокійніших професій.

Також дослідники відзначили, що близько 13% жінок-дослідниць мають проблеми з серцем. 

Цікаво, що брокерки, агенти з продажу нерухомості та адміністративні помічниці мають найнижчі ризики серцево-судинних захворювань. 

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Медицина Серцево-судинні захворювання дослідження
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