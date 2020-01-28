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Які ракові пухлини не потребують лікування

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/ pixabay.com

Учені дійшли до несподіваного висновку, що деякі злоякісні пухлини краще зовсім не діагностувати. Виявляється, далеко не завжди рак потребує лікування.

Результати нового дослідження опублікували в журналі Medical Journal of Australia.

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Які пухлини не варто лікувати

На думку його авторів, лікарі марно виявляють 42% пухлин простати, 42% нирок, 73% щитоподібної залози, 58% меланом і 22% інвазивних меланом у чоловіків. В цілому, це становить 24% всіх діагнозів. 

У жінок це 22% пухлин грудей, 58% нирок, 73% щитоподібної залози, 54% меланом, що становить 18% діагнозів "рак".

Проаналізувавши зміни абсолютних ризиків протягом життя захворіти на пухлини простати, грудей, нирок, щитоподібної залози і меланоми в період з 1982 по 2012 роки, експерти з'ясували, що кожен рік в Австралії марно ставиться 11 000 діагнозів рак у жінок і 18 000 у чоловіків.

Деякі ракові пухлини не потребують лікування
Деякі ракові пухлини не потребують лікування / pixabay.com

Отже, регулярні перевірки на рак знаходять набагато більше нешкідливих або доброякісних пухлин, що призводить до інтенсивного лікування, хірургічних операцій і хімієтерапія, які часом діють на здоров'я людини гірше, ніж сам рак.

Не все так просто 

Складно визначити, який рак краще не чіпати, а який несе серйозну небезпеку для людини. Тому не варто відмовлятися від лікування. Вчені проаналізували період в 30 років, під час якого кількість виявлених пухлин в Австралії збільшилася на 30%, а число смертей зменшилось.

Підкреслюється, що найбільшу складність має діагностика раку грудей, оскільки лікарі часто не можуть сказати, чи є пухлина нешкідливою або небезпечною. Тому майже всі пухлини молочних залоз за замовчуванням лікують шляхом потужних доз хімієтерапія, піддаючи жінок хірургічних операцій.

А літні чоловіки, в яких знаходять рак простати, майже завжди не потребують лікування, тому що такий тип онкозахворювання майже завжди розвивається дуже повільно. 

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Здорове життя Онкозахворювання
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