Які шанси, що людство зникне в наступному році

194 Читать новость на русском
Шанси, що людство вимре
Шанси, що людство вимре / pixabay.com

Арифметична ймовірність зникнення людської раси в наступному році становить 1 шанс на 14 000. Це набагато вище, ніж вірогідність людини отримати удар блискавки.

Дослідники з Оксфордського університету розрахували ймовірність людського виду померти від будь-яких катастрофічних природних подій.

Читайте також: Учені попередили про зникнення людства внаслідок кліматичних змін

Ризик зникнення людського роду зростає в міру появи різного роду штучних загроз на зразок біологічної зброї та інших засобів масового знищення, а також впливу на зміни клімату.

Автори дослідження вирішили розрахувати арифметичну ймовірність зникнення людського роду від природних причин, включаючи падіння астероїда і виверження супервулканів. Для отримання відповіді на ці питання вони проаналізували дані за 200 000 років існування людини на нашій планеті.

Шанси, що людство вимре зростають щороку
Шанси, що людство вимре зростають щороку

Розрахунки показали, що у всіх нас вищі шанси повністю зникнути з лиця Землі, ніж в окремих представників людського роду зіткнутися з блискавкою. Якщо ймовірність першого результату складає 1 на 14 000, то другого – всього 1 на 700 000. Імовірність бути укушеним акулою – 1 на 650 000, а шанси чоловіки з середнім достатком почати зустрічатися з топмоделлю – 1 на 880 000. Автори дослідження ретельно вивчили записи археологів і дані за сотні тисяч років.

У минулому році інша команда дослідників розробила модель для визначення трьох можливих ситуацій для нашої планети в міру зростання населення і погіршення ситуації з кліматом. Перший варіант був найбільш оптимістичними, другий прогнозував повільне вимирання, а третій – повний колапс. Виявилося, що саме третій варіант і є найбільш імовірним.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
У ведучої Алли Мазур виявили онкологію: подробиці
сьогодні
8132
Автор: Олександр Бевза
Теги: Здорове життя Здоров'я Новини Здоров'я
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Запалення легень: що таке пневмонія та чим вона небезпечна для дорослих і дітей
сьогодні 07:43 Запалення легень: що таке пневмонія та чим вона небезпечна для дорослих і дітей
Олександр Бевза 12211
Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
9 листопада 15:44 Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
Ірина Полицька 112672
День вегана: корисно чи ні відмовлятись від їжі тваринного походження
1 листопада 16:47 День вегана: корисно чи ні відмовлятись від їжі тваринного походження
Ірина Полицька 3676
Гепатити А, В і С: перші симптоми, лікування, профілактика
28 жовтня 15:30 Гепатити А, В і С: перші симптоми, лікування, профілактика
Юліана Вінтюк 50707
Чим так небезпечна дифтерія: симптоми, профілактика та лікування
28 жовтня 12:47 Чим так небезпечна дифтерія: симптоми, профілактика та лікування
Ірина Полицька 38341
Новини
Більше новин
Залиште відгук