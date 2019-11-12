Які шанси, що людство зникне в наступному році

Арифметична ймовірність зникнення людської раси в наступному році становить 1 шанс на 14 000. Це набагато вище, ніж вірогідність людини отримати удар блискавки.

Дослідники з Оксфордського університету розрахували ймовірність людського виду померти від будь-яких катастрофічних природних подій.

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Ризик зникнення людського роду зростає в міру появи різного роду штучних загроз на зразок біологічної зброї та інших засобів масового знищення, а також впливу на зміни клімату.

Автори дослідження вирішили розрахувати арифметичну ймовірність зникнення людського роду від природних причин, включаючи падіння астероїда і виверження супервулканів. Для отримання відповіді на ці питання вони проаналізували дані за 200 000 років існування людини на нашій планеті.



Шанси, що людство вимре зростають щороку

Розрахунки показали, що у всіх нас вищі шанси повністю зникнути з лиця Землі, ніж в окремих представників людського роду зіткнутися з блискавкою. Якщо ймовірність першого результату складає 1 на 14 000, то другого – всього 1 на 700 000. Імовірність бути укушеним акулою – 1 на 650 000, а шанси чоловіки з середнім достатком почати зустрічатися з топмоделлю – 1 на 880 000. Автори дослідження ретельно вивчили записи археологів і дані за сотні тисяч років.

У минулому році інша команда дослідників розробила модель для визначення трьох можливих ситуацій для нашої планети в міру зростання населення і погіршення ситуації з кліматом. Перший варіант був найбільш оптимістичними, другий прогнозував повільне вимирання, а третій – повний колапс. Виявилося, що саме третій варіант і є найбільш імовірним.

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