Які шанси вижити у хворих на коронавірус: інфографіка

Про новий коронавірус наразі мало інформації й передбачити кількість жертв важко, тому що багато хворих перебувають у дуже важкому стані. Але експерти прогнозують приблизно ж таку смертність, як під час спалаху іншого коронавірусу 2002 року.

Ним у 2002-2003 роках заразились 8 тисяч людей і померло 775. Він теж поширився з Китаю і теж виник спочатку через контакт з тваринами (кажанами). Вважають, що новий коронавірус з'явився теж від мутації захворювань летючої миші та змії. І людина захворіла після споживання м'яса плазуна.

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Тодішній вірус-збудник генетично збігається з новим на 70%. Тобто ці віруси відносно близькі "родичі". Але за словами експертів, якщо не вжити заходів, новий коронавірус може вбити більше людей.

В кого більший ризик померти від коронавірусу?

Коронавірус – один з багатьох вірусів, які здатні викликати атипову пневмонію. Тому і померти від нього шанси вище у тих, у кого вони вищі й при звичайній пневмонії. Це люди, які пізно звернулись до лікаря, ті, які мають слабший імунітет та літні.



Смертність від коронавірусу / інфографіка 24 каналу

За інформацією ВООЗ, шанси померти від вірусу 2002 року, в середньому були 9%, але для тих, хто молодше 24 років, – нижче 1%. У віці 25-44 років – до 6%, 44-64 року – до 15%, від 65 років і старше – вище 55%. Але це не означає, що молодим людям немає чого боятись, якщо в них ослаблений імунітет – ризик смерті зростає.

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