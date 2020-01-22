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Які щоденні звички шкідливо впливають на психічне здоров'я

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Які щоденні звички шкідливо впливають на психічне здоров'я / Unsplash

Психічне здоров'я включає у себе те, як ми щодня мислимо, поводимося, та відчуваємо. Якщо людина не справляється зі стресом, перепадами настрою, панічними атаками та тривожністю, це означає про погіршення ментального здоров'я.

Про це пише видання The Health Site. На психічне здоров'я може вплинути чимало факторів з повсякденного життя. Як йдеться у дослідження, для покращення ментального здоров'я варто відмовитися від низки побутових звичок.

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Що шкідливо впливає на психічне здоров'я?

Погана постава

Сутула постава є не лише косметичним дефектом, а й шкідливо впливає на весь організм, утруднючи дихання і кровообіг, а хороша постава впливає на впевненість людини у собі.

Неохайність

Життя в брудному неохайному оточенні, кімнаті чи будинку може негативно вплинути на ваше психічне здоров'я і призвести до нездорових звичок і тривалого сресу.

 
Психічне здоров'я – що це?
За визначенням ВООЗ, психічне здоров’я включає "стан благополуччя, в якому людина реалізує свої здібності, сприйняту самореалізацію, автономію, компетенцію, зв'язок між поколіннями та самореалізацію інтелектуального та емоційного потенціалу".

Надмірна робота

Перевантажуватися роботою без жодного відпочинку – найчастіше це шлях до вигорання, тривоги та депресії. Варто вміти поєднювати роботу і відпочинок для ментального здоров'я.

Придушення своїх думок

Не потрібно стримувати емоції, намагаючись придушити думки. Якщо ви навіть ні з ким не розмовляєте, весь стрес, біль і тривога залишаються у ваші голові.

Завжди казати "Так"

Перш ніж погодитися на будь-яке завдання, спершу подумайте про себе і не бійтеся відповісти "ні".

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Психологія
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