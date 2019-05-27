Які симптоми вказують на проблеми з щитоподібною залозою

Щитоподібна залоза виробляє гормони тироксин та трийодтиронін. Вони беруть участь у регуляції низки біохімічних процесів, у тому числі — адаптації інтенсивності обміну речовин до потреб тіла в даний момент.

Ці гормони діють на всі клітини тіла, – зазначає в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун.

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В Україні брак гормонів щитоподібної залози трапляється частіше за надлишок. Денна норма йоду становить 150-300 мкг. Водночас, більшість мешканців України споживають лише 40-80 мкг.

Найбільшу нестачу відчувають у Чернігівській області та на західній Україні.

Статистика свідчить, що 80% дітей щороку народжуються із ризиком розладів внаслідок йододефіциту і розвиваються без споживання необхідної кількості йоду з їжею.

Є аутоімунні хвороби щитоподібної залози: хвороба Грейвса, хвороба Хашимото, вузловий зоб. Їх можуть спричиняти надлишок йоду, вірусні інфекції (ВІЛ, герпес, краснуха, епідемічний паротит), радіація та куріння.

Щитоподібна залоза впливає на такі процеси:

інтенсивність обміну речовин і поглинання в кишківнику

адаптація до температури довкілля

поглинання ліпопротеїнів клітинами (тобто від них залежить і рівень холестерину)

робота серця і периферичних судин

ріст і формування скелету та м’язів (разом із соматотропіном)

поглинання кисню тканинами

розпад жирів та вуглеводів

інтелектуальний розвиток дітей та емоційну стабільність дорослих.

Ці два гормони містять йод, тому людина щодня повинна споживати його достатньо. При дефіциті йоду щитоподібна залоза збільшується, але не може виробити достатню кількість гормонів.

На фоні цього виникає нестача тиреоїдних гормонів (гіпотиреоз).

Гіпотиреоз – симптоми слабкість набір ваги або проблеми із її скиданням сухе жорстке волосся або втрата волосся непереносимість холоду біль у м’язах депресивний стан та дратівливість порушення менструального циклу чи втрата лібідо закрепи підвищення рівня холестерину рак щитоподібної залози у дітей — затримка розумового розвитку (кретинізм).

Надлишок тироксину (гіпертиреоз) може виникати через запалення залози, або якщо з’являються власні антитіла до рецептора тиреотропного гормону (ТТГ). ТТГ — це гормон гіпофізу, і саме його рівень визначає, скільки тироксину слід виділити щитоподібній залозі. Антитіла імітують дію гормону, тож залоза утворює зайве.



У щитоподібній залозі може запасатися до 16 мг йоду

ВООЗ називає безпечну зону йоду – 1 мг на добу.

У щитоподібній залозі може запасатися до 16 мг йоду.

Гіпертиреоз – симптоми знервованість та роздратованість

непереносимість спеки і пітливість

тремтіння, втрата ваги або нездатність її набрати

підвищена активність кишківника

набряклість щитоподібної залози

тахікардія (часте серцебиття)

тонка, тендітна і волога шкіра та нерівномірний ріст волосся

порушення сну.

Як вберегтися від хвороб щитоподібної залози

1. Вживайте йодовану сіль, а не звичайну кам’яну. Додавати потрібно у вже приготовані страви, щоб йод не випаровувався.



Як вберегтися від хвороб щитоподібної залози

2. Вживайте морепродукти, особливо морську капусту. Жоден інший продукт не містить стільки йоду. Біла риба, овочі (картопля, редиска, часник, буряк, томати, спаржа, зелена цибуля, щавель та шпинат), фрукти (банани, апельсини, лимони, дині, ананаси та хурма), яйця, яловичина та волоські горіхи також стануть у пригоді в боротьбі з йододефіцитом.

3. Потрібно приймати йод вагітним та молодим матерям. Добову норму йоду має визначити лікар. Дітей від одного року чи тих, хто уже на прикормі, годуйте їжею, приготованою із використанням йодованої солі.

4. Перевіряйте рівень тиреотропного гормону, і відвідуйте ендокринолога. Це допоможе вчасно виявити брак гормонів та за потреби скорегувати раціон.

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