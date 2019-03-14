Слова відіграють надзвичайно важливу роль в нашому житті, а особливо коли справа стосується сексу. Простими фразами можна не лише звабити та зацікавити, але і знищити навіть саму думку про інтим. Тому, у моменти близькості варто бути обережним зі словами, аби не роздратувати партнера і не зіпсувати всю чуттєву насолоду.

Для чоловіків, як і для жінок, недоречні слова під час близькості звучать жахливо, і відбивають сексуальне бажання, пише "МедікФорум". Соціологи провели опитування, під час якого понад 4 тисячі жінок відверто розповіли про слова і фрази, які вони терпіти не можуть від чоловіків під час сексу.

Читайте також: Скільки повинно бути сексуальних партнерів

"Чоловіки люблять очима, а жінки вухами" – популярна і дуже правдива фраза. Тому, слова мають особливе значення не лише на стадії залицянь чоловіка, а й під час заняття сексом. Бувають фрази, які викликають сильне роздратування у жінок і згодом це може серйозно вплинути та навіть зруйнувати відносини пари.

Які слова жінки ненавидять чути під час сексу? Які слова дратують жінок під час сексу

Для жінок під час сексу найбільш ненависною є фраза чоловіка: "Ти будеш зверху". Цей наказ представниці прекрасної статі сприймають дуже неприємно.

На другому місці за ступенем дратівливості є питання "Ти вже закінчила?". Цими словами чоловіки можуть демонструвати свою нечутливість і нерозуміння відчуттів жінки в ліжку. Окрім того, жіночий оргазм – набагато складніше явище, ніж оргазм у чоловіків.

Ще одною образливою фразою у ліжку є прохання чоловіка "Включити телевізор". Це легко можна зрозуміти, тому що жінки хочуть, аби увагу їх партнерів було зосереджено лише на них одних, а не на якісь інші відволікаючі фактори.

Ну і на четвертому місці опинилася фраза чоловіків під час сексу "У нас не так багато часу". Такими словами партнер ніби закликає жінку поквапитися.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.