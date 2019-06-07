Які існують найдивніші психічні розлади

У людей можуть виникати безліч психічних хвороб, але деякі з них є дуже цікавими та дивними.

Синдром Стендаля отримав свою назву на честь французького письменника, який вперше описав у своїй книзі "Неаполь і Флоренція: подорож з Мілана в Реджіо" про приступи незвичайного запаморочення, галюцинацій і тахікардії, що виникали у нього від надмірного захоплення при вигляді картин і скульптур, розповів психотерапевт Сергій Кістеньов.

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Термін "стокгольмський синдром" виник в 1973 році, коли громадськість Швеції просто потрясла звістка про те, що захоплені в банку заручники захищали терористів в суді, а дві жінки навіть заручилися з бандитами. Найсильніший стрес від насильницького утримання є найсильнішою травмою для психіки людини. В результаті заручник починає симпатизувати злодіям або навіть ототожнювати себе з ними.



Найцікавіші психічні синдроми

Про незвичайний "паризький синдром" – гострий психічний розлад у японців, які відвідали столицю Франції, вперше заговорив психіатр Хироаки Отой в 1986 році. За статистикою, не менше 12 японців щорічно звертаються за допомогою до психіатра в стані важкої депресії, викликаної жорстоким розчаруванням після відвідування реального Парижа.

Єрусалимський синдром виникає у паломників після потрясіння від зустрічі зі святинями. Крім того, що людина впадає в стан сильного захвату, вона може уявити себе пророком або месією, що прийшов на Землю для того, щоб розповісти людям про Бога. Люди, які страждають єрусалимським синдромом, відмовляються від їжі та сну, присвячують весь свій час молитвам і проповідям.

Синдром іноземного акценту вперше був описаний в 1907 році французьким неврологом П'єром Марі, а потім згадано в дослідженнях чеських лікарів в 1919 році. Один з найвідоміших випадків зафіксували в 1941 році в Норвегії. Жінка отримала поранення в голову під час обстрілу і дивом вижила. Але внаслідок травми стала вимовляти голосні й ставити наголоси в словах таким чином, що її вимова була схожою на сильний німецький акцент.

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