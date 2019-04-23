Які таблетки категорично не можна ділити на частини

Таблетки ділять з різних причин: для економічної вигоди, для підбору необхідного дозування (особливо це стосується препаратів від хвороб серця та судин).

Але не всі таблетки можна ділити.

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Кардіолог Етері Колесник зазначає, що це залежить від чотирьох факторів:

• наявності / відсутності спеціальної насічки;

• форми самої таблетки (кругла, витягнута, опукла);

• оболонки таблетки і форми вивільнення препарату;

• складу діючих речовин препарату.

Які таблетки не можна ділити

1) таблетки без спеціальної насічки.

При розподілі в половинках буде різне число молекул речовини, а значить – ефект від лікування буде змінюватися. Особливо це небезпечно при прийомі антибіотиків, антикоагулянтів, антигіпертензивних препаратів.

2) круглі опуклі таблетки.

Розділити їх порівну неможливо. Наслідки такі ж, що і у таблетках без спеціальної насічки.

3) таблетки зі спеціальним покриттям і тривалою формою вивільнення лікарського препарату.

У міру розчинення оболонки шлунково-кишкового тракту молекули речовини поступово надходять в кров. Якщо порушити оболонку, то препарат зруйнується в шлунку передчасно, а лікувальний ефект буде значно відрізнятися від очікуваного результату.

4) таблетки з декількома діючими речовинами в складі.

Все тому, що молекули препаратів перемішані між собою хаотично, при розподілі невідомо скільки і якого саме речовини виявиться в тій частині, які ви приймете. Тому наслідки непередбачувані.

5) капсули, їх теж не ділять.

Які таблетки ділити можна

• таблетки з 1 або 2 насічками для поділу можуть бути розділені на рівні частини;

• таблетки, що містять у складі 1 лікарську речовину.

Як правильно ділити ліки

Перед розподілом препаратів вимийте руки.

Використовуйте спеціальні пристосування для поділу таблеток. Ділити таблетку потрібно безпосередньо перед вживанням ліків, щоб не знизилася ефективність.



Спеціальне застосування, яке дозволяє поділити таблетки

Якщо сумніваєтеся чи можна ділити ліки – запитайте вашого лікаря або фармацевта в аптеці.

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