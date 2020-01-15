Вчені визначили чотири основні типи старіння

Вчені Медичної школи Стенфордського університету виявили чотири типи старіння людського організму: метаболічне, імунне, гепатичне і нефротичне старіння.

Результати дослідження були опубліковані у видання Nature Medicine. Учасниками експерименту стали 106 здорових добровольців віком від 29 до 75 років. Вчені стежили за певними мікробами і біологічними молекулами (білки, метаболіти і ліпіди) , що знаходяться в організмах цих людей, і як вони змінюються протягом 2-3 років.

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Які є види старіння

В результаті проведених аналізів дослідники виявили чотири типи старіння:

метаболічний (пов'язаний з порушенням обміну речовин),

(пов'язаний з порушенням обміну речовин), імунний (знижений імунітет),

(знижений імунітет), гепатичний (порушення роботи печінки),

(порушення роботи печінки), нефротичний (проблеми з нирками).

"Ми можемо бачити чіткі закономірності, як люди переживають старіння на молекулярному рівні, і є досить велика різниця: не тільки в тому, як людина старіє, але і в тому, з якою швидкістю він старіє", – наголосив один з авторів Майкл Снайдер.

Чи можна сповільнити старіння



Вчені дослідили чотири типи старіння / Unsplash

Як йдеться у висновку вчених, людина може бути схильною відразу до декількох типів старіння. Відтак кожен може заздалегідь дізнатися про те, який вид старіння їх очікує. Усе залежить від того, з чим вони мають проблеми зі здоров'ям – нирками, імунітетом, печінкою або обміном речовин. Тому з такими знаннями людина може сповільнити собі процес старіння.

До прикладу, з метаболічним типом – можна змінити раціон харчування та схуднути. Відтак маркери старіння стають менш вираженими і людина сповільнює процес старіння.

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