Які тренування допоможуть скинути найбільше ваги

Міжнародна група вчених з Бразилії та Великобританії виявили, що найбільше вага втрачається при інтервальних тренуваннях, ніж під час тривалих помірних навантажень.

Експерти проаналізували десятки досліджень, пише Business Insider.

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За словами головного автора роботи Пауло Каберне, схуднення залежить не лише від кількості втрачених калорій під час тренування. Важливі процеси, які відбуваються під час тренувань.

Найбільш ефективними тренуваннями є інтенсивні бігові спринти, стрибки з глибоким присідання і Берпом (поєднання стрибка, планки і віджимання).

За словами вчених, ці вправи сприяють швидкому виснаженню кисню, який доступний м'язам. Через це організм починає активно розщеплювати жирові відкладення, щоб отримати необхідну енергію.

Дослідники переконують: ефект від схуднення триває ще кілька годин після тренування. Це відбувається через те, що організм спалює калорії, щоб компенсувати дефіцит кисню.

У середньому за місяць від інтервальних тренувань людина може схуднути на 1,58 кілограма. А за допомогою помірних тренувань може позбутися 1,13 кг.

Висновок вчених: найефективнішими у схудненні є вправи з короткими періодами високої ефективності у поєднанні з нетривалими перепочинками.

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