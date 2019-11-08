Які тренування можуть захистити від діабету

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Фізична активність знижує рівень інсуліну
Фізична активність знижує рівень інсуліну / gaste24.com

Вчені пояснили, що тренування натщесерце можуть допомогти в боротьбі з діабетом.

Ранкові тренування натщесерце зміцнюють інсулінову відповідь організму, таким чином захищаючи організм від розвитку діабету другого типу, свідчить дослідження професора Рона Единбурга.

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Користь від фізичних навантажень поширюється на захворювання діабету другого типу. Наше дослідження показує, що варто спершу почати рухати ногами, а потім щелепою, зазначив професор, автор дослідження.

В дослідженні брали участь дві групи людей, які страждають ожирінням. Вони виконували однакові навантаження – по 50 хвилин на велосипеді тричі на тиждень. Перша група займалася до сніданку, друга – після.

Результати дослідження

Показники інсулінової відповіді першої групи покращилися, тобто учасникам потрібна було менша доза інсуліну, щоб після їжі, аби привести в норму показники цукру в крові.

Крім того, учасники, які були фізично-активними до сніданку, спалювали майже вдвічі більше жиру під час занять спортом.

Такий ефект, зокрема, пояснює кращі показники здоров’я учасників.

До того ж, вчені підкреслюють, що ранкові тренування не гарантують, що ви скинете більше зайвої ваги. Група не знайшла переконливих доказів тому, що та чи інша схема тренувань сприяє цьому.

Спорт – чудовий спосіб профілактики не лише діабету. Попередні дослідження показують, що фізичні навантаження сповільнюють розвиток деменції та допомагають знизити ризики серцево-судинних захворювань.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Лікування Профілактика захворювань Діабет
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