Які види діагностики можуть викликати рак

Новий висновок вчених з приводу малих доз радіації, які отримує пацієнт під час проведення КТ і рентген можуть сприяти розвитку раку.

Про те, що процедури томографії або рентгена підвищують ризик розвитку онкологічних захворювань, заявили дослідники з Кембриджського університету.

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Керівник наукової групи, професор Філ Джонс, зазначив, що опромінення, яку отримують пацієнти під час таких процедур, заведено вважати занадто незначним для здатності викликати рак. Однак ризики томографії та рентгена наукою повністю не вивчені, так що немає підстав для впевненості в їх абсолютній безпеці.

Більш того, розрахунки, виконані групою Джонса, показали: навіть тієї кількості радіації, з яким стикається людський організм під час процедур томографії та рентгена, може бути цілком достатньо, щоб спровокувати запуск пухлинного процесу.



КТ може викликати рак

Доза радіації, яку людина отримує за три сеанси томографії, веде до збільшення кількості клітин з мутаціями гена P53, відповідального за розвиток раку.

Заяви вчених про те, що процедури сканування певним чином пов'язані із захворюванням на рак, звучать зовсім не в перший раз. У минулому році вчені з Нідерландів аналізували зв'язок між застосуванням комп'ютерної томографії (КТ) в дитячому віці й подальшим ризиком виникнення лейкемії й пухлин головного мозку. У підсумку вони прийшли до висновку, що процедури КТ все ж збільшує ризик пухлини головного мозку.

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