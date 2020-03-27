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Які вікові групи українців найбільше хворіють на коронавірус: дані МОЗ

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Які вікові категорії хворіють найбільше / Getty Images

В Україні станом на ранок 27 березня підтверджено про 218 випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворіють люди віком від 30 до 49 років.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу заявив, що майже 30% захворівших коронавірусом – це люди від 30 до 49 років.

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Які групи населення хворіють на коронавірус в Україні: статитиска МОЗ

  • Від 18 до 29 років – 17% захворівших;
  • Від 30 до 49 років – 30%;
  • Від 50 до 56 років – 30%;
  • Від 65 років – 6%.

Загалом група від 18 до 49 років – найбільше хворіє на коронавірус в Україні.

Це свідчить про те, що старша вікова група прислуховується до порад МОЗ і дотримується карантину. Люди від 18 до 49 років ще зневажливо ставляться до загрозливої ситуації,
– наголосив Ляшко.

Головний санітарний лікар України закликав дотримуватися карантину, щоб не повторити історії Італії, Іспанії та Франції, де висока смертність від коронавірусу.

Станом на ранок 27 березня в Україні підтвердили 218 випадків зараження коронавірусом, 5 – летальних. Уряд продовжив карантин до 24 квітня.

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Що заборонено в Україні через коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Зазуляк
Теги: Новини України Статистика Віктор Ляшко Здоров'я Коронавірус Covid-19 Міністерство охорони здоров’я Коронавірус в Україні Лікування
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