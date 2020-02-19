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Які виникли складнощі під час евакуації українців з Уханя

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Які виникли складнощі під час евакуації українців з Уханя / Getty Images

У Посольстві України в КНР розкрили подробиці, з якими складнощами довелося зіткнутися під час евакуації українців та іноземців з китайського міста Ухань через спалах коронавірусу.

Про це пише видання УНН. Як зазначили представники посольства, їм вдалося встановити зв'язок з усіма, з ким тільки могли, опитали всіх, хто хоче евакуюватися, зібрали величезну кількість списків та зібрали письмову згоду з усіх громадян на карантин після евакуації.

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Вони отримали всі дозволи на приліт літака, евакуацію громадян, а також на пересування українців містом, адже в Ухані зараз заборонено виходити з приміщення. Посольству України треба було також отримати дозвіл на транспорт, вказати місця, де повинні забирати українських громадян і забезпечити, щоб усіх їх випустили.

В  китайському месенджері WeChat були створені підгрупи, в кожній з яких був дипломат з посольства. Однак, за словами дипломата, з однією жінкою виникли труднощі, адже у місті перекрили деякі виходи. У результаті, усіх людей, які вирішили евакуюватися, вдалося зібрати.

Ми все це організували, забрали наших громадян з чотирьох міст провінції, найбільш віддалений – майже 600 км від столиці. Тільки в Ухані у нас було близько 20 різних локацій, де потрібно було забирати громадян… Всі в аеропорт приїхали. Тому що теж були різні ситуації. Наприклад, одна громадянка повинна була вийти до місця збору, яке вона сама визначала. Автобус приїхав, а її немає. Як раз в останню ніч цей вихід перекрили, а інший вихід з її кампусу – з іншого боку: їй треба 5 км з валізою до того автобусу ... Але забрали всіх,
– йдеться у джерелі.

Що відомо про евакуацію українців з Уханя

Літак з евакуйованими українцями та громадянами інших країн прибуде 20 лютого о 08:00. Попри те, що низка ЗМІ назвала місто, куди начебто приземлиться літак, МОЗ ще не дали свого підтвердження.

За Словами Зоряни Скалецької та представників МВС, під час посадки на літак, у пасажирів виміряють температуру. Якщо ж вона буде понад 37, 2, то людина не полетить додому, а відправиться до місцевої лікарні.

Після висадки, літак повністю продезінфікують, а усі розхідні матеріали спалять. Усі евакуйовані та персонал літака відправляться на двотижневий карантин.

Що стосується лікарні – вона буде під постійною охороною, а в самому приміщенні будуть застосовані всі необхідні заходи інфекційної безпеки: захисні костюми, спалення та знезараження відходів.

Евакуйовані зможуть покинути місце карантину через 14 днів, але лише після того, як пройдуть усі необхідні процедури та перевірки.

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Теги: Китай Коронавірус 2020 Новини Здоров'я Новини України Здоров'я Здорове життя
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