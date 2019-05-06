Які є види передменструального синдрому та коли вони виникають

115 Читать новость на русском
Форми передменструального синдрому
Форми передменструального синдрому / pixabay.com

У багатьох жінок репродуктивного віку приблизно раз на місяць виникає дратівливість, слабкість, спалахи агресії або депресії.

На жаль, в Міжнародному класифікаторі хвороб (МКБ-10) дано неповний опис і майже не розкриті розлади настрою. У DSM (діагностичний і статистичний посібник по психічних розладах) широко і детально представлено опис всіх можливих розладів в емоційній сфері при ПМС, розповів психотерапевт Сергій Кістеньов.

Читайте також: Жінки розповіли, що їх найбільше дратує в оральному сексі

З цього випливає, що передменструальний синдром – це розлад як потрібно діагностувати і лікувати, а не замовчувати і чекати клімаксу, щоб це все закінчилося.

 
Передменструальний синдром – що це?
Складний психоендокринний розлад, який впливає на емоційний і фізичний добробут жінки.

У широкому сенсі ПМС – це поєднання емоційних, поведінкових і соматичних розладів, які починаються в лютеїнову фазу менструального циклу і закінчується з початком менструації.

via GIPHY

Досить неприємно протікає передменструальний дисфоричний синдром (ПМСД) – варіант важкого перебігу ПМС, при якому розлади настрою і поведінки можуть переходити в агресію.

Клінічна класифікація за формами передменструального синдрому, досить повно описує можливі варіанти перебігу:

Нервово-психічна форма (дисфорична) – переважають розлади настрою, агресивність, дратівливість, пригнічений стан, апатія, плаксивість.

Набрякла форма – характерне утворення набряків, затримка рідини, здуття живота, набряклість молочних залоз.

Цефалгічна форма – хворі скаржаться на головні болі, підвищену чутливість до світла і звуку, пригнічений настрій, головний біль, яка іноді супроводжується нудотою і блювотою.

Форма ПМС залежить від віку жінки
Форма ПМС залежить від віку жінки

Кризова форма – нагадує панічні атаки. Жінка може відчувати гострий страх, який супроводжується відділенням поту, тахікардією, болем у грудях.

Частота виникнення цих форм залежить від віку, наприклад, у 16-20 років і у 25-34 роки, як правило, зустрічається нервово-психічна (дисфорична) форма, а в 20-24 роки набрякла форма. Кризова і цефалгічна форми зустрічаються рідше, їх походження може бути пов'язано зі стресом.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Помер відомий український шахіст Олександр Вайсман
сьогодні
4122
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Жіноче здоров’я Психологія
Джерело: Здоров'я 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як заняття спортом впливає на роботу мозку
сьогодні 21:00 Як заняття спортом впливає на роботу мозку
Олександр Бевза 1947
Віруси, які викликають рак: профілактика та лікування
5 травня 19:40 Віруси, які викликають рак: профілактика та лікування
Олександр Бевза 5532
Вірус папіломи людини: все про статеве захворювання, яким інфіковані 80% людей
4 травня 21:42 Вірус папіломи людини: все про статеве захворювання, яким інфіковані 80% людей
Олександр Бевза 14564
Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
27 квітня 15:41 Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
Юліана Вінтюк 11165
Як вийти з Великого посту без шкоди для здоров’я: дієві секрети від експертів
26 квітня 16:01 Як вийти з Великого посту без шкоди для здоров’я: дієві секрети від експертів
Настя Сукач 2491
Новини
Більше новин
Залиште відгук