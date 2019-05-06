Які є види передменструального синдрому та коли вони виникають

У багатьох жінок репродуктивного віку приблизно раз на місяць виникає дратівливість, слабкість, спалахи агресії або депресії.

На жаль, в Міжнародному класифікаторі хвороб (МКБ-10) дано неповний опис і майже не розкриті розлади настрою. У DSM (діагностичний і статистичний посібник по психічних розладах) широко і детально представлено опис всіх можливих розладів в емоційній сфері при ПМС, розповів психотерапевт Сергій Кістеньов.

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З цього випливає, що передменструальний синдром – це розлад як потрібно діагностувати і лікувати, а не замовчувати і чекати клімаксу, щоб це все закінчилося.

Передменструальний синдром – що це? Складний психоендокринний розлад, який впливає на емоційний і фізичний добробут жінки.

У широкому сенсі ПМС – це поєднання емоційних, поведінкових і соматичних розладів, які починаються в лютеїнову фазу менструального циклу і закінчується з початком менструації.

Досить неприємно протікає передменструальний дисфоричний синдром (ПМСД) – варіант важкого перебігу ПМС, при якому розлади настрою і поведінки можуть переходити в агресію.

Клінічна класифікація за формами передменструального синдрому, досить повно описує можливі варіанти перебігу:

Нервово-психічна форма (дисфорична) – переважають розлади настрою, агресивність, дратівливість, пригнічений стан, апатія, плаксивість.

Набрякла форма – характерне утворення набряків, затримка рідини, здуття живота, набряклість молочних залоз.

Цефалгічна форма – хворі скаржаться на головні болі, підвищену чутливість до світла і звуку, пригнічений настрій, головний біль, яка іноді супроводжується нудотою і блювотою.



Форма ПМС залежить від віку жінки

Кризова форма – нагадує панічні атаки. Жінка може відчувати гострий страх, який супроводжується відділенням поту, тахікардією, болем у грудях.

Частота виникнення цих форм залежить від віку, наприклад, у 16-20 років і у 25-34 роки, як правило, зустрічається нервово-психічна (дисфорична) форма, а в 20-24 роки набрякла форма. Кризова і цефалгічна форми зустрічаються рідше, їх походження може бути пов'язано зі стресом.

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