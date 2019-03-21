Які замінники цукру безпечно додавати у випічку та десерти

113 Читать новость на русском
Солодощі (ілюстрація)
Солодощі (ілюстрація) / unsplash.com

Практично усі знають, що надмірне вживання цукру може призвести до низки хвороб, тому намагаються шукати замінники цьому продукту. Але не завжди такі замінники є корисними.

Дієтолог Катерина Новикова розповіла, які замінники цукру можна додавати у випічку та десерти, а яких варто уникати.

Читайте також: Від яких дієтичних продуктів потрібно відмовитися

1) Сироп топінамбура або натуральний кленовий сироп.

Його можна купити у відділах дієтичного харчування, здорового способу життя і вегетаріанських магазинах, легко замовити в інтернет-магазині. Тільки варто звертати увагу на склад.

2) М'якуш банана.

3) Ізюм або фініки, перемелені в блендері

Тільки при виборі сухофруктів – зважайте на те, що їх часто вимочують в цукровому сиропі, це і консервант і підсилювач смаку одночасно. Вибирайте непоказні на вигляд, темні і неяскраві, але натуральні варіанти.

Додавайте у випічку ізюм
Додавайте у випічку ізюм

4) Ягоди.

На зиму можна заморозити або купити замороженими. Смузі, морозиво, просто перемолоти в блендері замість варення, а найкраще – свіжими!

Дієтолог не радить використовувати стевію, мед або ж синтетичні підсолоджувачі.

Все тому, що стевія впливає на сперматогенез і гормональну систему. Мед натуральний зараз дуже складно. А всі продукти отримані хімічним шляхом не корисні для здоров'я.

Якщо ж додаєте кокосову або мигдальну муку, то випічка сама по собі буде солодшою.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Головні новини 20 березня: новий президент Казахстану, санкції України проти РФ, заява Садового
сьогодні
1822
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове харчування Краса
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
20 березня 15:44 Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
Ірина Полицька 101734
Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
19 березня 11:01 Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
Оксана Вербіцька 6524
Плавання і хвороби серця: протипоказання та користь
17 березня 16:01 Плавання і хвороби серця: протипоказання та користь
4857
Інфаркт – хвороба, що "молодшає": симптоми, лікування, перша допомога та причини виникнення
16 березня 10:41 Інфаркт – хвороба, що "молодшає": симптоми, лікування, перша допомога та причини виникнення
Олександр Бевза 10811
Харчове отруєння: симптоми та перша допомога
15 березня 14:54 Харчове отруєння: симптоми та перша допомога
Юліана Вінтюк 10376
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук