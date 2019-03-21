Які замінники цукру безпечно додавати у випічку та десерти

Практично усі знають, що надмірне вживання цукру може призвести до низки хвороб, тому намагаються шукати замінники цьому продукту. Але не завжди такі замінники є корисними.

Дієтолог Катерина Новикова розповіла, які замінники цукру можна додавати у випічку та десерти, а яких варто уникати.

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1) Сироп топінамбура або натуральний кленовий сироп.

Його можна купити у відділах дієтичного харчування, здорового способу життя і вегетаріанських магазинах, легко замовити в інтернет-магазині. Тільки варто звертати увагу на склад.

2) М'якуш банана.

3) Ізюм або фініки, перемелені в блендері

Тільки при виборі сухофруктів – зважайте на те, що їх часто вимочують в цукровому сиропі, це і консервант і підсилювач смаку одночасно. Вибирайте непоказні на вигляд, темні і неяскраві, але натуральні варіанти.



Додавайте у випічку ізюм

4) Ягоди.

На зиму можна заморозити або купити замороженими. Смузі, морозиво, просто перемолоти в блендері замість варення, а найкраще – свіжими!

Дієтолог не радить використовувати стевію, мед або ж синтетичні підсолоджувачі.

Все тому, що стевія впливає на сперматогенез і гормональну систему. Мед натуральний зараз дуже складно. А всі продукти отримані хімічним шляхом не корисні для здоров'я.

Якщо ж додаєте кокосову або мигдальну муку, то випічка сама по собі буде солодшою.

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