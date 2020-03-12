Які засоби індивідуального захисту під забороною експорту: перелік

11 березня уряд погодив введення обмежувальних заходів, щоби убезпечити українців від розповсюдження коронавірусу. Зокрема, з України заборонили експорт товарів протиепідемічного призначення, тобто хірургічних масок та масок вищого ступеня захисту – респіраторів.

Денис Шмигаль – прем'єр-міністр України пояснив, чому виникла така необхідність та навів перелік засобів, які під забороною експорту.

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Шмигаль зазначив, що це був необхідний крок через відчутний дефіцит на внутрішньому ринку.

Обмеження введене насамперед задля забезпечення потреб українців. Щоб уникнути спекуляцій і завищення цін, Уряд також надав розпорядження відповідним організаціям, установам і контролюючим органам,

– пояснив Шмигаль.

Заборонили вивозити:

водонепроникні лабораторні костюми;

рукавички із інших полімерних матеріалів);

рукавички медичні нестерильні нетальковані нітрилові;

рукавички неопудрені з нітрилу;

халат ізоляційний медичний одноразовий;

маски медичні;

окуляри захисні;

щиток захисний;

респіратор класу захисту не нижче.

Карантин в Україні: головне

Карантин ввели на три тижні – з 12 березня до 3 квітня. На цей час заборонили проведення масових культурних, спортивних та розважальних заходів (де заплановано участь 200 та більше осіб), а також навчальний процес у школах, університетах і дитсадках.

Заборона не стосується заходів державної необхідності. Проведення спортивних заходів буде можливим з дозволу міжнародних організацій, але обов'язково без глядачів.

З 12 березня планують залишити лише 49 КПП замість 219.

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