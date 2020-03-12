Які засоби індивідуального захисту під забороною експорту: перелік
11 березня уряд погодив введення обмежувальних заходів, щоби убезпечити українців від розповсюдження коронавірусу. Зокрема, з України заборонили експорт товарів протиепідемічного призначення, тобто хірургічних масок та масок вищого ступеня захисту – респіраторів.
Денис Шмигаль – прем'єр-міністр України пояснив, чому виникла така необхідність та навів перелік засобів, які під забороною експорту.
Читайте також: Під час карантину в Україні можуть обмежити право людей на пересування
Шмигаль зазначив, що це був необхідний крок через відчутний дефіцит на внутрішньому ринку.
Обмеження введене насамперед задля забезпечення потреб українців. Щоб уникнути спекуляцій і завищення цін, Уряд також надав розпорядження відповідним організаціям, установам і контролюючим органам,
– пояснив Шмигаль.
Заборонили вивозити:
- водонепроникні лабораторні костюми;
- рукавички із інших полімерних матеріалів);
- рукавички медичні нестерильні нетальковані нітрилові;
- рукавички неопудрені з нітрилу;
- халат ізоляційний медичний одноразовий;
- маски медичні;
- окуляри захисні;
- щиток захисний;
- респіратор класу захисту не нижче.
Карантин в Україні: головне
- Карантин ввели на три тижні – з 12 березня до 3 квітня. На цей час заборонили проведення масових культурних, спортивних та розважальних заходів (де заплановано участь 200 та більше осіб), а також навчальний процес у школах, університетах і дитсадках.
- Заборона не стосується заходів державної необхідності. Проведення спортивних заходів буде можливим з дозволу міжнародних організацій, але обов'язково без глядачів.
- З 12 березня планують залишити лише 49 КПП замість 219.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.