Які засоби не можна капати дітям в ніс
Навіть усунення симптомів нежитю можна нашкодити дитячому організму. Все тому, що таке лікування може призвести до несподіваних наслідків – опіків та втрати нюху.
Сімейний лікар Діна Крилова перерахувала засоби, якими категорично не можна закапувати ніс.
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Що не потрібно капати в ніс дорослим та дітям
1️. Краплі / спреї з антибіотиком (писала в попередньому пості)
2️. Масляні розчини. Вони погіршують нормальну роботу слизової, активні інгредієнти (трави) можуть викликати алергічні реакції
3️. Очні антисептичні краплі. Все тому, що показань і якісних досліджень в ЛОР-практиці немає
4️. Лікування риніту небулайзером.
5️. Грудне молоко
6️. Цибуля й інша їжа. Вона може призвести до опіку слизової та алергічної реакції.
7️. Краплі з колоїдним сріблом
8️. Назоферони.
Не капайте дітям цибулю в ніс
Що можна використовувати
- сольовий розчин в ніс для зволоження та розрідження слизу в носі
- судиннозвужуючий засіб за потреби та призначеня лікаря. Його приписують при вираженій закладеності і ринореї.
- інтраназальні стероїди – при алергічному риніті, гіпертрофії аденоїдів
Перш, ніж закапувати будь-який засіб, проконсультуйтеся з лікарем, особливо, коли йдеться про дітей.
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