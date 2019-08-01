Які засоби не можна капати дітям в ніс

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Які засоби не можна капати дітям в ніс
Які засоби не можна капати дітям в ніс / sonangazetesi.com

Навіть усунення симптомів нежитю можна нашкодити дитячому організму. Все тому, що таке лікування може призвести до несподіваних наслідків – опіків та втрати нюху.

Сімейний лікар Діна Крилова перерахувала засоби, якими категорично не можна закапувати ніс.

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Що не потрібно капати в ніс дорослим та дітям

1️. Краплі / спреї з антибіотиком (писала в попередньому пості)

2️. Масляні розчини. Вони погіршують нормальну роботу слизової, активні інгредієнти (трави) можуть викликати алергічні реакції

3️. Очні антисептичні краплі. Все тому, що показань і якісних досліджень в ЛОР-практиці немає

4️. Лікування риніту небулайзером.

5️. Грудне молоко

6️. Цибуля й інша їжа. Вона може призвести до опіку слизової та алергічної реакції.

7️. Краплі з колоїдним сріблом

8️. Назоферони.

Не капайте дітям цибулю в ніс
Не капайте дітям цибулю в ніс

Що можна використовувати

  • сольовий розчин в ніс для зволоження та розрідження слизу в носі
  • судиннозвужуючий засіб за потреби та призначеня лікаря. Його приписують при вираженій закладеності і ринореї.
  • інтраназальні стероїди – при алергічному риніті, гіпертрофії аденоїдів

Перш, ніж закапувати будь-який засіб, проконсультуйтеся з лікарем, особливо, коли йдеться про дітей.

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Теги: Здоров'я Діти Новини Здоров'я Лікування
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