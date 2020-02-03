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Які жінки найбільше полюбляють секс: дослідження

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Жінки та лібідо / Unsplash

Провідний іспанський сексолог провів дослідження завдяки якому визначив, які жінки полюбляють секс, а які – не дуже.

Сексолог Франсіско Кабельо з Андалузького інституту сексології та психології поділився результатами масштабного дослідження, присвяченому жіночому лібідо, повідомляє La Vanguardia.

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Під час дослідження сексолог опитав 22 тисячі жінок з 71 країни. Учасниці дослідження заповнили спеціальний бланк, результати якого вказували на рівень сексуального бажання і ставлення до сексу.

Загалом, основною метою цього дослідження було дізнатись, коли у жінок виникають проблеми з лібідо і з яких причин: на тлі стресу, огиди, непорозуміння в парі тощо. Втім лише 10% опитаних жінок повідомили про низьке лібідо, а саме: відсутність бажання займатися сексом, еротичних фантазій і думок про секс. Дослідників це здивувало, адже попередні дослідження демонстрували значно вищий відсоток.

Натомість сексологи зробили інші, втім не менш цікаві висновки. Вони визначили, які типи жінок мають найбільший статевий потяг.

У яких жінок вище лібідо: цікаві факти

  • У поліаморних жінок найвищий рівень сексуального бажання.
  • Натомість такий же великий статевий потяг у тих жінок, які перебувають у відносинах, втім не живуть разом з коханою людиною;
  • Бісексуалки та лесбійки проявляють більший інтерес до сексу, якщо порівнювати їх з гетеросексуальними жінками;
  • У порівнянні з тими дівчатами, які закінчили лише школу, у жінок з вищою освітою лібідо вище;
  • Виявилось, що працюючих жінок тягне до сексу більше, ніж домогосподарок;
  • Прихильниці "лівих" поглядів мають вище лібідо ніж ті, які дотримуються центристських або "правих" поглядів;
  • Нерелігійні жінки (враховуючи тих, хто вірять в Бога, але не відвідують церкву регулярно) повідомляли про вище лібідо на 26% частіше, ніж релігійні респондентки. 

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Секс Психологія дослідження
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