Які звички можуть призвести до передчасної смерті

Бразильські дослідники виявили, що у людей, які пропускають сніданок та їдять перед сном, збільшується ризик смерті від серцевого нападу.

У дослідженні взяли участь 113 пацієнтів середнім віком 60 років, пише MedicalXpress.

Читайте також: Як змусити підлітків їсти здорову їжу: хитрий спосіб від науковців

У них діагностували інфаркт міокарда з підйомом сегмента ST електрокардіограми (STEMI)

Вчені з Державного університету в Сан-Паулу (Бразилія) провели опитування серед учасників, в ході якого вони вказали, чи снідали вранці і вживали їжу пізно увечері (за дві години до сну).

Результати показали, що сніданок пропускали 58% добровольців, пізно вечеряли 51%. Обидві звички були у 41%.

Виявилося, що у людей з обома звичками харчування ризик смерті, повторного інфаркту та стенокардії був в 4–5 разів вище протягом 30 днів після виписки з лікарні.

Дослідники зазначають, що кожен п'ятий пацієнт зі STEMI помирає протягом року. Правильне харчування є ефективним способом поліпшення прогнозу подальшого стану хворого.

Тому дослідники радять їсти за дві години до сну, а також снідати молочними продуктами, вуглеводами, фруктами, тощо.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.