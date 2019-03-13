Які звички шкодять здоров'ю хребта

Те, як ми сидимо, стоїмо, рухаємося, впливає на наш хребет. Зміни у хребті можуть призвести до хвороб серця, порушення кровообігу, функцій мозку, травлення.

Медики радять уникати цих звичок, щоб зберегти здоров’я хребта.

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1. Сутулість

Ця звичка згубно впливає не лише на хребет, а й на внутрішні органи. Медики радять після 30 років займатися вправами, які попереджують сутулість.

2. Куріння

Воно може призвести до затримки циркуляції крові і лімфатичної рідини в міжхребцевих дисках, пише Medikforum. Через що до них надходить достатня кількість поживних речовин та диски втрачають свої характеристики.

3. Пасивний спосіб життя

Якщо ви багато сидите, то погіршується постачання крові до хребта, збільшується ризик протрузії.

Протрузія – що це? Це початкова стадія міжхребцевої грижі, коли відбувається випинання стінки диска без розриву його оболонки.

Якщо у вас сидяча робота – варто щогодини рухатися, робити вправи, розминатися.

4. Кавування

Звичка пити каву погано впливає на кальцій. Деякі компоненти напою вимивають з кісток цей компонент.

Навіть вагітним забороняють пити каву. Тому лікарі радять вживати продукти, які містять кальцій.

5. Любов до гаджетів

Під час спілкування з гаджетами людина нахиляється над екраном. Це збільшує навантаження на верхній відділ хребта. Ця звичка може призвести до викривлення хребта та зміщення дисків.

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