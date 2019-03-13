Які звички шкодять здоров'ю хребта

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Які звички шкодять здоров'ю хребта
Які звички шкодять здоров'ю хребта / tecnobabele.altervista.org

Те, як ми сидимо, стоїмо, рухаємося, впливає на наш хребет. Зміни у хребті можуть призвести до хвороб серця, порушення кровообігу, функцій мозку, травлення.

Медики радять уникати цих звичок, щоб зберегти здоров’я хребта.

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1. Сутулість

Ця звичка згубно впливає не лише на хребет, а й на внутрішні органи. Медики радять після 30 років займатися вправами, які попереджують сутулість.

2. Куріння

Воно може призвести до затримки циркуляції крові і лімфатичної рідини в міжхребцевих дисках, пише Medikforum. Через що до них надходить достатня кількість поживних речовин та диски втрачають свої характеристики.

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3. Пасивний спосіб життя

Якщо ви багато сидите, то погіршується постачання крові до хребта, збільшується ризик протрузії.

 
Протрузія – що це?

Це початкова стадія міжхребцевої грижі, коли відбувається випинання стінки диска без розриву його оболонки.

Якщо у вас сидяча робота – варто щогодини рухатися, робити вправи, розминатися.

4. Кавування

Звичка пити каву погано впливає на кальцій. Деякі компоненти напою вимивають з кісток цей компонент.

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Навіть вагітним забороняють пити каву. Тому лікарі радять вживати продукти, які містять кальцій.

5. Любов до гаджетів

Під час спілкування з гаджетами людина нахиляється над екраном. Це збільшує навантаження на верхній відділ хребта. Ця звичка може призвести до викривлення хребта та зміщення дисків.

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Теги: Лікування Здоров'я Новини Здоров'я Серцево-судинні захворювання
Джерело: 24 Канал
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