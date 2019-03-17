Які звички та хвороби викликають передчасне старіння мозку

Британські вчені з Единбурзького університету встановили, що куріння, високий кров'яний тиск, ожиріння і діабет викликають передчасне старіння мозку та сприяють зменшенню кількості сірої речовини.

У досліджені взяли участь понад 9 тисяч людей віком від 44 до 79 років, пише MedicalXpress.

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Результати магнітно-резонансної томографії показали, що ці чотири фактори призводять до зменшення обсягу клітинних тіл нейронів, гліальних клітин і капілярів. Вони також погіршують стан білої речовини – пучків аксонів, тобто довгих відростків нервових клітин.



Високий тиск викликає передчасне старіння мозку

В деяких учасників обсяг мозку скорочувався на 3% у порівнянні з нормою. Біла речовина мала в 1,5 раза більше пошкоджень у порівнянні з людьми, які не мали цих звичок.

Вчені також виявили порушення в областей мозку, які зазвичай виникають при хворобі Альцгеймера.

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