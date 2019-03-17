Які звички та хвороби викликають передчасне старіння мозку

821 Читать новость на русском
Які звички викликають передчасне старіння мозку
Які звички викликають передчасне старіння мозку / unsplash.com

Британські вчені з Единбурзького університету встановили, що куріння, високий кров'яний тиск, ожиріння і діабет викликають передчасне старіння мозку та сприяють зменшенню кількості сірої речовини.

У досліджені взяли участь понад 9 тисяч людей віком від 44 до 79 років, пише MedicalXpress.

Читайте також: Що може вберегти від раку товстої кишки

Результати магнітно-резонансної томографії показали, що ці чотири фактори призводять до зменшення обсягу клітинних тіл нейронів, гліальних клітин і капілярів. Вони також погіршують стан білої речовини – пучків аксонів, тобто довгих відростків нервових клітин.

Високий тиск викликає передчасне старіння мозку
Високий тиск викликає передчасне старіння мозку

В деяких учасників обсяг мозку скорочувався на 3% у порівнянні з нормою. Біла речовина мала в 1,5 раза більше пошкоджень у порівнянні з людьми, які не мали цих звичок.

Вчені також виявили порушення в областей мозку, які зазвичай виникають при хворобі Альцгеймера.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Прогноз погоди на 17 березня: стрибки температури від 0 до 17, але вже майже не дощитиме
сьогодні
1979
Теги: дослідження Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Тютюн Діабет Ожиріння
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Інфаркт – хвороба, що "молодшає": симптоми, лікування, перша допомога та причини виникнення
16 березня 10:41 Інфаркт – хвороба, що "молодшає": симптоми, лікування, перша допомога та причини виникнення
Олександр Бевза 9932
Харчове отруєння: симптоми та перша допомога
15 березня 14:54 Харчове отруєння: симптоми та перша допомога
Юліана Вінтюк 10019
Симптоми кишкової інфекції: корисна інфографіка
15 березня 09:52 Симптоми кишкової інфекції: корисна інфографіка
2703
Авітаміноз: основні симптоми та лікування
14 березня 08:42 Авітаміноз: основні симптоми та лікування
Яніна Ткачук 4169
Як почати бігати і не кинути: поради для початківців
12 березня 14:22 Як почати бігати і не кинути: поради для початківців
Олександр Бевза 2208
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук