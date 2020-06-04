Регіони повинні розглянути посилення карантину в тому випадку, якщо епідеміологічна ситуація не відповідає критеріям для ослаблення обмежень впродовж 3 днів.

Кабмін 3 червня прийняв рішення, за яких умов регіони повинні посилити карантинні обмеження, повідомляє пресслужба МОЗ.

До теми Повернення жорсткого карантину в Україні можливе вже у червні, – дослідження

В повідомленні йдеться, що рішення про скасування ослаблення карантинних обмежень повинно залежати від поточної епідеміологічної ситуації в регіоні.

️За показниками впродовж останніх 3 днів критеріям МОЗ не відповідають Київ, а також Волинська, Львівська, Рівненська і Чернівецька області. Це означає, що у цих регіонах цілком можуть знову посилити карантинні обмеження.

Натомість за кількістю проведених тестів на коронавірус не відповідають Дніпропетровська і Донецька області.

Зазначимо, що 4 червня в Україні зареєстрували найбільше нових випадків зараження коронавірусом від початку пандемії – 588 за добу. Найбільше нових хворих виявили у столиці й у Львівській та Житомирській областях.